Elazığ Sivrice'de depremzedeler kendi mahallelerinde konut yapılmasını istiyor - Son Dakika
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Elazığ Sivrice'de depremzedeler kendi mahallelerinde konut yapılmasını istiyor

Elazığ Sivrice\'de depremzedeler kendi mahallelerinde konut yapılmasını istiyor
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2020 depreminde hasar gören Hazar Mahallesi'nde yaşayan hak sahipleri, evlerinin bir an önce kendi arsaları üzerinde yapılmasını talep ediyor. Anahtar Parti İlçe Başkanı ve mahalle sakinleri, aradan geçen yıllara rağmen konut mağduriyetinin sürdüğünü ve başka yerlere yönlendirilenlerin mağdur olduğunu belirtiyor.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen depremde hasar gören Sivrice ilçesinin Hazar Mahallesi'nde yaşamaya devam eden yurttaşlar, evlerinin bir an önce yapılmasını ve kendi mahallelerinde yaşamaya devam etmek istediklerini belirtti.

Sivrice ilçesinde 2020 yılında meydana gelen depremde hasar gören Hazar Mahallesi'ndeki bazı ailelere başka mahallelerde ev verilirken, imkanı olmayan ve mahallesinden ayrılmak istemeyenler de evlerinde kalmaya devam ediyorlar.

Anahtar Parti Sivrice İlçe Başkanı Ahmet Çağrı Varol, yaptığı açıklamada, mahallenin büyük kısmında hak sahiplerine ev verildiğini ve mahalleden uzak yerlere yerleştirildiğini belirterek birçok hak sahibinin mağdur olduğunu ifade etti. Varol, şunları söyledi:

"24 Ocak 2020 Sivrice depreminden bu yana yıllar geçmesine rağmen ilçemizin Hazar Mahallesi ve Olgunlar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın konut mağduriyeti hala çözüme kavuşturulmamıştır.

Deprem sürecinde vatandaşlarımıza evlerinin boşaltılması gerektiği bildirilmiş, bazı evler yıkılmış ve vatandaşlarımız mağdur edilmiştir. Buna rağmen aradan geçen bunca zamana rağmen her iki mahallemizde de vatandaşlarımızın kendi arsaları üzerinde güvenli konutlarına kavuşması sağlanamamıştır. Mahalle sakinlerimiz açıkça 'Biz kendi arsamızda, kendi mahallemizde evimizi istiyoruz' demelerine rağmen bazı vatandaşlarımızın başka mahallelere veya Elazığ merkezine yönlendirilmesi, vatandaşlarımızın mağduriyetini daha da artırmıştır. Bugün hala Hazar Mahallesi'nde deprem ve yapı güvenliği açısından endişe taşıyan eski yapılarda yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Depremi yaşamış bir ilçede vatandaşlarımızın 'Yarın evim başıma yıkılır mı?' korkusuyla yaşaması kabul edilemez."

Mahallenin konumuna da değinen Varol, "Bu mahallenin şöyle bir özelliği var; eğer buraya konut yapılırsa göl manzaralı oluyor. Buradaki evlerin fiyatı haliyle yüksek oluyor. Acaba rant peşindeler mi? Burada toplam 159 hak sahibi var. Evler eski. Deprem olduğu zaman burası yerle bir olur. Burada herhalde akıllarında değişik projeler var. Bu mahallenin yeniden, komple yapılması lazım" diye konuştu.

"BEN EVİMİ KENDİ YERİMDE İSTİYORUM"

Mahallenin 6 yıldır boşaltıldığını, bir kısmında hala vatandaşların yaşadığını ifade eden mahalle sakini bir kadın evlerinin yapılmasını ve kendi mahallelerinde oturmak istediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bize ilk etapta mahallemizdeki evlerin yapılacağını söylediler. Hani nerede? Bizi kandırıyorlar. Yıkıldı yıkılacak diye bekliyoruz. Oy zamanı geliyorlar, seçim zamanı geliyorlar. Böyle olursa ben bir daha onlara oy vermem. İkinci deprem bekleniyor, biz de farkındayız. Deprem olur biz de ölürsek gelip Allah rahmet eylesin derler. İlerdeki ev yıkıldı. Torpilini bulanlar yaptırdı. Bizim burası sahipsiz memleket. Biz kendi yerimizde istiyoruz. Bakın ne kadar arsam var. Ben evimi kendi yerimde istiyorum."

Kaynak: ANKA

Sivrice, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ Sivrice'de depremzedeler kendi mahallelerinde konut yapılmasını istiyor - Son Dakika

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