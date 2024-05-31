Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti\'ni ziyaret etti

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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'ni (FHGC) ziyaret etti.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, 26 Ocak'ta kongresini gerçekleştirerek göreve gelen FHGC yönetimini ziyaret etti. FHGC Başkanı Serkan Gürtürk ve yönetim kuruluyla bir araya gelen Alan, yeni görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetleri dile getiren Gürtük ise cemiyet ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hayırlı olsun ziyaretine geldiklerini dile getiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Kendilerine bir telefon kadar yakın olacağım. Elazığ'ın sorunları ve problemleriyle ilgili iş ve basın dünyası bir arada olduktan sonra çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok. Başkan ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Serkan Gürtürk ise "İdris başkanımız ile her platformda birlikte çalışmaya hazırız. Kendisi göreve geldiği ilk günden bu güne başarılı çalışmalarıyla göz dolduruyor. Bu çalışmalarda birlikte hareket edeceğiz. Şehrin sorun ve sıkıntılarını çözüm aşamasına kavuşturacağız. El birliği ile şehrimizi daha iyi bir noktaya taşıyacağımızı ümit ediyorum. Ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ