Elazığ Yurtbaşı'nda iki otomobil çarpıştı, 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ Yurtbaşı'nda iki otomobil çarpıştı, 2 ölü, 2 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Yurtbaşı\'nda iki otomobil çarpıştı, 2 ölü, 2 yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobil ikiye bölünürken yaralılar hastaneye kaldırıldı, cenazeler otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.00 sıralarında Elazığ'ın Yurtbaşı Beldesi yolunda meydana geldi. 34 NGZ 131 plakalı bir otomobil ile 34 KCT 451 plakalı başka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan 34 KCT 451 plakalı otomobil ikiye bölündü.

Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: ANKA
Acil DurumYurtbaşıOtopsiElazığYerelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
18:19
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
18:05
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti
ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
17:20
İşte savcıları harekete geçiren sahne Kurtlar Vadisi’ndeki detaylar mercek altında
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında
16:50
Şanlıurfa’da 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
16:49
Erzurum’da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 18:29:19. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ Yurtbaşı'nda iki otomobil çarpıştı, 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement