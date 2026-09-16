Elazığ Yurtbaşı\'nda iki otomobil çarpıştı, 2 ölü, 2 yaralı

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.00 sıralarında Elazığ'ın Yurtbaşı Beldesi yolunda meydana geldi. 34 NGZ 131 plakalı bir otomobil ile 34 KCT 451 plakalı başka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan 34 KCT 451 plakalı otomobil ikiye bölündü.

Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.