Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı - Son Dakika
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Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı

13.06.2022 12:11

- Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki köyde köpeğin kovalaması sonucu elektrik direğine çıkan ve daha sonra mahsur kalan kediyi, elektrik şirketindeki personel kurtardı.

- Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki köyde köpeğin kovalaması sonucu elektrik direğine çıkan ve daha sonra mahsur kalan kediyi, elektrik şirketindeki personel kurtardı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Molaşakir köyünde köpeklerin kovaladığı bir kedi, kaçarak elektrik direğine çıktı. Kedinin direkte mahsur kaldığını gören yöre sakinleri, durumu elektrik şirketinin personeline bildirdi. Köye gelen ekipler, enerjiyi kestikten sonra elektrik direğinde mahsur kalan kediyi kurtardı.

O anlar da cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı
Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı
Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı
Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karlıova, Bingöl, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı - Son Dakika

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