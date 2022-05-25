Elektrik direğini yıkılmasın diye önce eve bağladı, sonra kalasla sağlamlaştırdı - Son Dakika
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Elektrik direğini yıkılmasın diye önce eve bağladı, sonra kalasla sağlamlaştırdı

25.05.2022 00:58
Elektrik direğini yıkılmasın diye önce eve bağladı, sonra kalasla sağlamlaştırdı

Rize'nin Güneysu ilçesinde evinin önündeki elektrik direği eğilen vatandaş yıkılmasın diye direği sırma telle eve bağladı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde evinin önündeki elektrik direği eğilen vatandaş yıkılmasın diye direği sırma telle eve bağladı.

İlçeye bağlı Kıbledağı köyünde yolun yapılmasıyla zarar gören elektrik direği eğilmeye başladı. Direği gören vatandaşlar elektrik dağıtım şirketine haber vermesine rağmen sonuç alamayınca kendi yöntemlerini kendileri bulmak zorunda kaldı. Davut Köse isimli vatandaş direği devrilmeye başladığı yönün tersindeki binanın balkonuna sırma tel ile bağladı. Yine de sağlamlığından şüphe eden Köse bir de direğe çapraz kalas çakarak sağlamlaştırdı.

Elektrik direği kopmasın diye eve çelik halat ile bağladıklarını, onun da yetmediğini görünce başka bir direk ile desteklemeye çalıştıklarını ifade eden Davut Köse, "Yol yapılınca biz de yüklenici firmaya haber verdik ve 'Bu direği buradan kaldıralım başka bir çözüm bulalım' dedik. Aradan yıllar geçti, yol buraya geleli 7 yıl oldu. 2 yıldır da elektrik arızayı arıyorum, işleminiz sonlandırılmıştır diyor. Bende sanıyorum ki işimizi çözdüler. 6 kez bu böyle oldu. Şikayet ettim, dilekçe verdim hiçbir gelişme olmadı. Biz de geçici olarak halat ile balkona bağladık. Her geçen gün demiri koparmaya çalışınca biz de aşağıdan bir direk verdim ona. Bekliyoruz şimdi, inşallah gelip yapacaklar" dedi.

Direğin kopmasından endişe duyduklarının altını çizen Köse, "Koparsa altı mezarlık, orada amcamın mezarlığı var. Yengem orada Fatiha okumaya gidiyor, kadın korkuyor. Bir taraftan direği gözetliyor, bir taraftan Fatiha okuyor. Bazen ben gidip direği elimle tutuyorum ki rahatlıkla okusun da gitsin diye. Altında yine yol var. Yola düşerse de yol kapanacak, yaz sezonu herkes çaya bahçeye gidiyor. Yola düşerse can kaybı da yaşanabilir. Endişe içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. - RİZE

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Kaynak: İHA

Davut Köse, Güneysu, Rize, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elektrik direğini yıkılmasın diye önce eve bağladı, sonra kalasla sağlamlaştırdı - Son Dakika


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