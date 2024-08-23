Elektrik tesisatından gelen sesle binayı boşalttı, kısa süre sonra binayı dumanlar kapladı - Son Dakika
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Yerel

Elektrik tesisatından gelen sesle binayı boşalttı, kısa süre sonra binayı dumanlar kapladı

Antalya'da bir ikamette çıkan yangında binanın elektrik tesisatından sesler ve koku geldiğini fark eden ev sahibi hızlı refleksi ile apartman sakinlerini uyandırarak binayı boşalttı.

23.08.2024 22:32
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Elektrik tesisatından gelen sesle binayı boşalttı, kısa süre sonra binayı dumanlar kapladı

ANTALYA - Antalya'da bir ikamette çıkan yangında binanın elektrik tesisatından sesler ve koku geldiğini fark eden ev sahibi hızlı refleksi ile apartman sakinlerini uyandırarak binayı boşalttı.

Antalya'da saat 10.30 sıralarında bir apartmanın ikinci katında elektrik tesisatından kaynaklanan yangın apartman sakinlerine panik yaşattı. Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1122 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında ikamet eden Saniye C. apartmandaki elektrik tesisatından sesler geldiğini duydu. Saniye C. ne olup bittiğini anlamaya çalıştığı sırada kendi dairesinden gelen yanık kokusu ve dumanı fark etti.

Panik içinde apartmanı boşalttılar

İkametinden çıkarak bulunan diğer apartman sakinlerine haber veren ve binayı boşaltan Saniye C. dumanların artması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bu sırada yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri kimileri evcil hayvanları ile kimileri de pijamaları ile panik içinde kendilerini dışarı attılar. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından apartman sakinleri rahat bir nefes alarak evlerine girdi.

Kaynak: İHA

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