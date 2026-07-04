Eleşkirt'te alt yapı çalışmaları - Son Dakika
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Eleşkirt'te alt yapı çalışmaları

Eleşkirt\'te alt yapı çalışmaları
04.07.2026 17:15  Güncelleme: 17:17
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Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, ilçe geçişinde 5 bin 730 metrelik güzergahta bitümlü sıcak karışım üst yapı yenileme, yol genişletme, kavşak düzenleme, yağmur suyu drenajı, yaya kaldırımı ve orta refüj çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Proje bedeli yaklaşık 240 milyon TL.

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, ilçenin alt yapısını güçlendirecek, yaşam kalitesini arttıracak yaklaşık 240 milyonluk proje bedeliyle Eleşkirt ilçe geçişinde 5 bin 730 metre uzunluğundaki güzergahta bitümlü sıcak karışım üst yapı yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Eleşkirt sanayi kavşağının bulunduğu 440 metrelik kesimde yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarının da aynı süreçte devam ettiğini ifade eden Başkan Yakut, "Proje kapsamında yağmur suyu tahliye drenaj sistemleri yanı sıra ilçe geçişinin her iki tarafında toplam 3 bin 750 metre uzunluğunda 2.5 metre genişliğinde yaya kaldırımları yapılmaktadır. Trafik güvenliğini arttıracak ve ilçemizin estetiğine önemli katkı sağlayacak 4 bin 543 metre uzunluğundaki orta refüj çalışmaları da devam etmektedir" dedi.

Başkan Yakut, ilçenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu önemli yatırımların kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt 'a İlçe Kaymakamı Ömer Saygılı'ya ilçe halkı adına çok teşekkür ederek, "Göreve başladığımız ilk günden itibaren makam odalarında oturmak yerine Ağrı'mızın yedi içesinde belde ve köylerinde sürekli sahada olmayı tercih ediyoruz. Bizler için gerçek makam; vatanlarımızın gönlü ve hizmet bekleyen her noktadır" diye konuştu.

Vali Dr. Önder Bozkurt ise "Bizim bütün gayemiz vatandaşlarımızın güzel ülkemizin her bir metre karesinde huzur güven ve mutluk içerisinde yaşadığı refah seviyesi yüksek müreffeh bir Türkiye'nin oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Bu güçlü ülkenin gelişmiş huzurlu güvenli ve örnek bir ili haline getirmek istediğimiz Ağrı'mız için gece gündüz demeden sahada çalışıyoruz. Devletimizin bütün imkanlarını vatandaşımızın hizmetine sunmak, milletimizin hayatını kolaylaştırmak ve gelecek nesillere daha güçlü,daha güzel ve daha müreffeh bir Ağrı bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur. Birlikte çalışacak, birlikte başaracak ve Ağrı'mızı hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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