Elimden Tut Farkındalık ve Gönül Sergisi 14-16 Haziran'da misafirlerini ağırlayacak

Polatlı'da geçekleştirilecek "Elimden Tut Farkındalık ve Gönül Sergisi"nde, engelliler ve aileleri tarafından hazırlanan el emeği ürünler sergilenecek.

'Engellerin Aşıldığı Yuva' parolasıyla birbirinden farklı alanlarda düzenlediği farkındalık projeleri, eğitimler ve faaliyetlerle engelli bireylerin sosyal hayatına dokunan Ankara Polatlı Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Hayat Merkezi tarafından 14-16 Haziran tarihleri arasında Elimden Tut Farkındalık ve Gönül Sergisi gerçekleştirilecek. 14 Haziran Salı günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda açılışı yapılacak olan sergi çerçevesinde; engelliler ve aileleri tarafından hazırlanan el emeği ürünler ve yiyecekler sergilenecek. Cumhuriyet Meydanı'nda Polatlı Belediyesi tarafından kurulacak olan özel alanda üç gün boyunca sürecek olan sergiden elde edilen gelirle; ihtiyaç sahibi engelli bireylere tekerlekli sandalyeler ve koltuk değnekleri alınacak.

"Tüm hemşehrilerimizi sergisine bekliyoruz"

Polatlı Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Hayat Merkezi Sorumlusu Sevim Çiçek Yıldız, konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada, "Belediye Başkanımız Mürsel Yıldızkaya'nın desteği ile engelli kardeşlerimizin hayatına dokunacak projeler geliştirmeye, Cemil Meriç Engelsiz Hayat Merkezimizde kocaman bir aile olarak düzenlediğimiz faaliyetlerimizde buluşmaya devam ediyoruz. 14 Haziran Salı günü saat 10.00 itibariyle açılışını yapacağımız sergimizde üç gün boyunca engelli kardeşlerimiz ve aileleri tarafından hazırlanan el emeği, göz nuru ürünleri ve yiyecekleri vatandaşlarımızla buluşturacağız. Tüm hemşehrilerimizi Elimden Tut Farkındalık ve Gönül Sergimize davet ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA