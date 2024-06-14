Emekli Astsubaylar Derneği, sorunlarını 6. Kolordu Komutanı Yardımcısı'na anlattı

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Emekli Astsubaylar Derneği, sorunlarını 6. Kolordu Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Ozan Nas'a anlattı.

Emekli Astsubaylar Derneği Adana İl Başkanı Oğuz Şahin, Kadın Kolları Başkanı Gülşah Göl ve yönetici Ergün Yalçın, Adana 6. Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ozan Nas'ı makamında ziyaret etti. Dernek üyeleri Adana ve emekli astsubayların sorunlarını aktardı. Dernek yöneticileri komutana ilgileri ve nezaketlerinden dolayı teşekkür etti. Komutan ise ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu söyledi. - ADANA