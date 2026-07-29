Emekli Memur Minyatür Eserler Yapıyor - Son Dakika
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Emekli Memur Minyatür Eserler Yapıyor

Emekli Memur Minyatür Eserler Yapıyor
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Bolu'da yaşayan 71 yaşındaki Celal Ozan, atık malzemelerle sanat eserleri yaparak hayatını renklendiriyor.

Bolu'da yaşayan 71 yaşındaki emekli memur Celal Ozan, atık malzemeleri değerlendirerek yaptığı minyatür eserlerle hem göz tansiyonu hastalığının getirdiği zorluklarla mücadele ediyor hem de üretken bir yaşam sürüyor.

Yaklaşık 5 yıl önce minyatür sanatına ilgi duymaya başlayan Celal Ozan, çöpe gidecek plastik, ahşap ve inşaat atıklarını evinin çatı katında sanat eserine dönüştürüyor. Görme kaybı riski taşıyan hastalığına rağmen ince bir işçilikle çalışan Ozan, bugüne kadar Bolu'nun tarihi yapıları ve nostaljik figürlerinden oluşan 150'yi aşkın maket üretti.

"Hafızamda canlandırıyorum"

Eserlerinin ortaya çıkış sürecini anlatan Celal Ozan, "Yapacağım eserlerin gerçeğine biraz fazla bakıyorum. Hafızamda canlandırıyorum. Atölyeye geliyorum ve kesmeye başlıyorum. Kısacası bu eserler, hafızama kaydettiğim düşüncem sayesinde oluyor" dedi.

"Hiç boş vaktim yok"

Hastalığına rağmen üretmekten asla vazgeçmediğini vurgulayan 71 yaşındaki sanatkar, "Göz tansiyonu rahatsızlığım var ama bu işi bırakamıyorum. Kendime 'Dur' deyinceye kadar devam edeceğim. Boş vaktimde, canım sıkılınca bu işlere çıkıyorum. Ayrıca bahçe işleriye uğraşıyorum. Bahçelerimde ahududu, üzüm, çiçekler ve sebzeler yetiştiriyorum. Hiç boş vaktim yok" diye konuştu.

"Yolda bulduğum çalıdan bir şeyler yapmaya çalışıyorum"

Yolda bulduğu çalıları ile inşaat atıklarını demir testeresi, eğe ve yapıştırıcı kullanarak maketlere dönüştürdüğünü aktaran Ozan, en büyük hayalinin biriktirdiği eserlerle sergi açmak olduğunu söyledi. Ozan, "Burası evimin çatı katı, doldurdum. Daha da devam edeceğim inşallah sağlığım elverdikçe. Sergi açmak istiyorum ama bunları taşıması zor. Bir kez sergiye götürdüm ancak yarısını kırıp getirdim. Burada yapıyorum ve bırakıyorum. Gelen olursa gösteriyorum, çay kahve ikram ediyorum. Gelenlere de zeytin çekirdeğinden yaptığım tesbihleri hediye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emekli Memur Minyatür Eserler Yapıyor - Son Dakika

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