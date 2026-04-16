Emekli Nedim Çerman'ın Maket Ev Tutkusu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekli Nedim Çerman'ın Maket Ev Tutkusu

16.04.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de emekli Nedim Çerman, hobisi olan maket ev yapımında mutluluk buluyor ve bu süreci tedavi olarak görüyor.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Nedim Çerman, emekli olduktan sonra kurduğu atölyede maket evler yapıyor. Yaptığı evler beğeni toplayan Çerman, "Burada adeta tedavi oluyorum. Çok müthiş tatlı yorgunluklarım oldu hayatım boyunca. Şimdi keyfini çıkartıyorum. Hobilerimle tedavi oluyorum" dedi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Nedim Çerman, emekliliğin tadını çıkardığı köyünde evinin altında kurduğu atölyede ahşaptan maket evler ve bölgeye has serenderler yapıyor. Artık Rize'ye özgü yapıların tarih olduğunu ancak maketlerinin nesillere aktarılabileceğini düşündüğü için mutlu olduğunu belirten Çerman, "Hobilerim var. Ahşapla uğraşmayı çok seviyorum. Yöremize ait ahşap evleri yapıyorum. Serender yapıyorum. Eskiden bütün evler ahşaptı, şimdi köylerde bir tane, iki tane kalmış. Belki gelecek nesillere örnek olarak kalır bu evler. Burada adeta tedavi oluyorum. Çok müthiş tatlı yorgunluklarım oldu hayatım boyunca. Şimdi keyfini çıkartıyorum. Hobilerimle tedavi oluyorum" dedi.

Yaptığı maketlerin malzemelerini doğadan topladığını dile getiren Çerman, "Malzemesini bulmak zor ama keyifli oluyor. Öyle kolay olsa zaten keyifli olmaz. Denizden buluyorum, dağlardan buluyorum, eski ağaçlardan buluyorum. Zor oluyor ama iyi oluyor, keyifli oluyor. Satamıyorum da yaptıklarımı. Çünkü yaparken artık bir bağ kuruyorum ve içerisinde yaşıyorum. Bunu satmak çok zor" ifadelerini kullandı.

Maketleri isteyenlerin çok olduğunu ancak kendisinin kıyamadığını söyleyen Çerman, "İsteyenler çok oluyor. Bir de öyle kolay istiyorlar ki, o da beni çok üzüyor. Paylaşmayı da çok severim ama verememek çok üzüyor beni. Bir sergi açmayı düşünüyorum. Belki sergiden sonra insanlarla paylaşırım" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür, Sanat, Yerel, Rize, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 09:46:45. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.