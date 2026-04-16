Emekli Nedim Çerman\'ın Maket Ev Tutkusu

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Nedim Çerman, emekli olduktan sonra kurduğu atölyede maket evler yapıyor. Yaptığı evler beğeni toplayan Çerman, "Burada adeta tedavi oluyorum. Çok müthiş tatlı yorgunluklarım oldu hayatım boyunca. Şimdi keyfini çıkartıyorum. Hobilerimle tedavi oluyorum" dedi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Nedim Çerman, emekliliğin tadını çıkardığı köyünde evinin altında kurduğu atölyede ahşaptan maket evler ve bölgeye has serenderler yapıyor. Artık Rize'ye özgü yapıların tarih olduğunu ancak maketlerinin nesillere aktarılabileceğini düşündüğü için mutlu olduğunu belirten Çerman, "Hobilerim var. Ahşapla uğraşmayı çok seviyorum. Yöremize ait ahşap evleri yapıyorum. Serender yapıyorum. Eskiden bütün evler ahşaptı, şimdi köylerde bir tane, iki tane kalmış. Belki gelecek nesillere örnek olarak kalır bu evler. Burada adeta tedavi oluyorum. Çok müthiş tatlı yorgunluklarım oldu hayatım boyunca. Şimdi keyfini çıkartıyorum. Hobilerimle tedavi oluyorum" dedi.

Yaptığı maketlerin malzemelerini doğadan topladığını dile getiren Çerman, "Malzemesini bulmak zor ama keyifli oluyor. Öyle kolay olsa zaten keyifli olmaz. Denizden buluyorum, dağlardan buluyorum, eski ağaçlardan buluyorum. Zor oluyor ama iyi oluyor, keyifli oluyor. Satamıyorum da yaptıklarımı. Çünkü yaparken artık bir bağ kuruyorum ve içerisinde yaşıyorum. Bunu satmak çok zor" ifadelerini kullandı.

Maketleri isteyenlerin çok olduğunu ancak kendisinin kıyamadığını söyleyen Çerman, "İsteyenler çok oluyor. Bir de öyle kolay istiyorlar ki, o da beni çok üzüyor. Paylaşmayı da çok severim ama verememek çok üzüyor beni. Bir sergi açmayı düşünüyorum. Belki sergiden sonra insanlarla paylaşırım" şeklinde konuştu. - RİZE