Emekli oldu, Salihli'yi kar helvasıyla tanıştırdı - Son Dakika
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Emekli oldu, Salihli'yi kar helvasıyla tanıştırdı

04.07.2022 16:46
Emekli oldu, Salihli'yi kar helvasıyla tanıştırdı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayanlar, Bozdağların zirvesinden getirilen, doğal karların, vişne, karadut ve limon gibi meyvelerin birleşimiyle ortaya çıkan kar helvasıyla serinliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayanlar, Bozdağların zirvesinden getirilen, doğal karların, vişne, karadut ve limon gibi meyvelerin birleşimiyle ortaya çıkan kar helvasıyla serinliyor.

2005 yılının yaz aylarında gittiği Aydın'ın Nazilli ilçesinde kar helvasından tadan Selim Beler, emekli olduktan sonra bu işi yapmaya karar verdi. Doğal karları Bozdağların zirvesinden, kullandığı karadut, vişne ve limon şerbetlerini ise Nazilli'den getirten Selim Beler, kışın üşüten karı, şerbetlerle lezzet şölenine dönüştürüyor. Beler, meyve şerbetlerinin karla birleşmesiyle ortaya çıkan kar helvasını, Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası karşısında açtığı seyyar tezgahında sıcaktan bunalan Salihli ve bölge halkıyla buluşturuyor.

"Kışın üşüten karı, yazın lezzetli serinliğe dönüştürüyorum"

Bu işi Salihli'de yapan tek kişi olduğunu belirten Selim Beler, kar helvası yapılışını ise şu şekilde anlattı: "Bozdağların zirvesinden getirttiğim doğal karları, bardak içerisine alıp, üzerine ise doğal olarak hazırladığımız karadut, vişne ve limon şerbetimizden birisini, müşterimiz hangisini tercih ederse üzerine onun şerbetini döküyorum. Kışın üşüten karı, yazın lezzetli serinliğe dönüştürüyorum. Kısacası burada doğal karı, meyve şerbetleriyle lezzetlendirerek müşterilerimize sunuyorum" dedi. Kar helvasının Salihli'de ilgi gördüğünü anlatan Beler, kar helvasını merak edip tadını bakmak için yiyenlerin de olduğunu söyledi.

"Kar helvası geleneğini yaşatmak istiyorum"

Ağızları tatlandırıp ferahlatan kar helvasının bir kültürel varlık olduğunu anlatan Beler "Ben Salihli'de kar helvasını yaşatmak istiyorum. Çünkü doğal bir lezzet olan kar helvası, yaz aylarında çok serinletiyor. Umarım bu işi Salihli'de çok kişi yapar ve kar helvası geleneği yaşatılır. Bu işi sadece ben değil, daha çok kişinin yapmasını istiyorum" diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli oldu, Salihli'yi kar helvasıyla tanıştırdı - Son Dakika

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