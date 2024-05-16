Emekli Tekniker Bolu\'da Elektronik Gitar Manyetiği ve Gitar İmalatında Uzmanlaştı

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Bolu'da emekli olduktan sonra kendine uğraş alanı oluşturan Arşen Ergün, elektronik gitar manyetiği ve gitar yapımında profesyonel hale geldi.

Bolu'da yaşayan 51 yaşındaki Arşen Ergün, bir fabrikada tekniker olarak çalışıp 1,5 yıl önce emekli olduktan sonra müzik sektörüne giriş yaptı. Çevresinden gelen talepler doğrultusunda çalışma hayatı boyunca edindiği bilgi ve tecrübelerle çalışmaya başlayan Ergün, önce el yapımı elektronik gitar manyetiği, daha sonra da elektronik gitar imalatını gerçekleştirdi. 1,5 yıllık sürede kendi elleriyle gitar imalatı yapımında büyük bir yol kateden Ergün, özel olarak sipariş edilen gitarları imal ediyor.

"Bir şeyler yapalım diye bir yolculuğa çıktık"

Ailesinde birçok kişinin müzik ile ilgilendiğini ifade eden Ergün, "Benim küçük oğlum müzik akademisinde okuyor. Bizim ailede de müzikle uğraşan insan sayısı çok fazladır. Kuzenler ve yeğenlerden de emekli olduktan sonra müzikle ilgili talepler geldi. 'Manyetik yapabilir miyiz? Gitar yapabilir miyiz?' diye teklifler almaya başladım. Açıkçası böyle başladı. Tasarım, teknik çizim ve imalat da benim işim olduğu için bir şeyler yapalım diye bir yolculuğa çıktık" dedi.

"Renkli bir yolculuğa çıkmış olduk"

1,5 sene içerisinde önemli yol aldıklarını aktaran Ergün, "Bu işin 1,5 yıllık geçmişi var. Oldukça ileri bir yol katettiğimizi de düşünüyorum. Her ne kadar amatör ruhla başlamış da olsak fena sonuçlar almadık. Özellikle manyetikler konusunda çok çalıştık. Kendi gitarlarımızı da tasarlayabildiğimiz için biraz renkli bir yolculuğa çıkmış olduk" diye konuştu.

"Kendi atölyemizde el sarımı yapıyoruz"

Ergün, talepler doğrultusunda ürünlerini çeşitlendireceklerini belirterek, "Dışarıdan gelen taleplere göre ürünleri çeşitlendirmek istiyoruz. Şu anda gitar üretimimiz ve manyetik üretimimiz var. Manyetikleri tamamen burada kendi atölyemizde el sarımı yapıyoruz. Gitarlar için henüz şu anda sabit ürünlerimiz yok. Daha doğrusu biz bunlara ürün gözüyle bakmıyoruz. Şu an için birkaç model gitarımız var ama renklendireceğiz ve çoğaltacağız" şeklinde konuştu.

"Doğru tonları yakalamayı başardık"

Arşen Ergün, gitarların test edildiğini ve müzisyenlerle görüşüldüğünü aktararak, "Biz bu sektörde çalışan müzisyen arkadaşlarla görüşüyoruz. Onlardan geri dönüşler alıyoruz. Onların tavsiyeleri sonucunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ki yanlış ilerlemeyelim diye. Manyetikler için açıkçası çok fazla uğraştık. En sonunda ideal yapıda, ideal bir montaj şekliyle doğru tonları yakalamayı başardık, üretimine de başladık" ifadelerini kullandı. - BOLU