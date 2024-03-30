Emekli vatandaşın geçim sıkıntısı: \'Dışarıda yemek yemiyorum, günde bir sefer yemek yiyorum\'

Yerel

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçim sıkıntısı yaşadığını ifade eden 75 yaşındaki emekli vatandaş Mehmet Parlar, "Dışarıda yemek yemiyorum. Günde bir sefer yemek yiyorum. Sabah kahvaltısı az bir şey, bir öğle yemeği, akşama da yok. Sosyal hayatım yok. Geziyorum, evde oturuyorum, televizyon seyrediyorum. Dolmuş parası da olmuyor" dedi.

Osmaniye'nin Kadir ilçesinde 75 yaşındaki emekli Mehmet Parlar, emekli maaşı ile geçinmenin zor olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ben emekliyim, 10 bin lira maaş alıyorum. Yetmiyor, 15 gün gidiyor. Temmuz'daki maaşı ben kabul etmiyorum. Kurban geliyor, kurbanlık alamıyorum. 5 bin liraya ben nasıl alayım? Ben 5 bin lira ancak veririm, yarısını veririm. Kalanını veresiye de alamam, hiç kesemem. Daha önce tabii kesiyordum. Elektrik parası, su parası, ekmek parası, sebzeyi, meyveyi zaten 15 günde bir alıyorum. Yapacak bir şey yok. Yani ben nasıl edeyim, nasıl geçineyim şimdi? Yetmiyor... 4 ay sonra zam geliyor da ne gelecek, ne yapacak? Her şey pahalanıyor. Benim en az maaşımın 20 bin lira olması lazım. 3 bin lira kurban parasıyla ben ne alayım ancak bir tane tavuk alırım. Çoluk çocuğa harçlık veriyorduk, onu da veremez olduk. Yetiyordu daha önce benim maaşım. Büyük kurbanlık alamıyordum da ama kurbanlığımı alıyordum zamanına göre. Dışarıda yemek yemiyorum. Günde bir sefer yemek yiyorum. Sabah kahvaltısı az bir şey, bir öğle yemeği, akşama da yok. Sosyal hayatım yok. Geziyorum, evde oturuyorum, televizyon seyrediyorum. Bir geliş-gidiş dolmuşa veriyorum. Giderken yayan gidiyorum, gelirken bulursam bir tanıdık araba onunla geliyorum. Dolmuş parası da olmuyor. Parasızlıktan şimdi oturuyoruz kapının önünde. Gezemiyoruz, çalışamıyoruz. 75 yaşındayım bu hal ne olacak? Memleketi idare edenler düşünecek ben ne yapayım ki?"