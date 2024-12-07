Emekliler Düşük Maaşlara Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Emekliler Düşük Maaşlara Karşı Eylem Yaptı

Bozüyük'te emekliler, düşük maaşları protesto ederek hükümetten adil çözümler talep ettiler.

07.12.2024 19:18
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Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Birleşik Emekliler Sendikası Bozüyük Şubesi üyeleri, düşük emekli maaşlarına karşı Bozüyük Hal Meydanı'nda eylem yaptı. Eskişehir Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Seyfi Dübek, "Bizler artık mazeret ve bahane dinlemek istemiyoruz. Çalışanlar ve emekliler lehine uygulanacak çözümler istiyoruz. Yönetemedikleri krizin toplumsal sorunun faturasını ödemek istemiyoruz" dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası Bozüyük Şubesi üyeleri, yaşam koşullarındaki zorluğa ve düşük emekli maaşlarına tepki göstermek için Bozüyük Hal Meydanı'nda eylem yaptı.

Eskişehir Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Seyfi Dübek tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emekliler yılı bitiyor, yirmi üç gün kaldı. TÜİK 2024 yılı son enflasyon oranını açıklayacak. TÜİK, hiç kimsenin inanmadığı bir oran açıklayacak. Emekli maaşlarımız gerçek olmayan bu orana göre belirlenecek. 'Biraz sabır bir yıl sonra düze çıkacağız' diyorlardı şimdi ise 'ekonomideki şok döneminin birinci yılını bitirdik ancak geride iki yıl daha var' diyorlar. Yani bizlerin, çalışanın, emeklinin iki yıl daha bedel ödeyeceğini söylüyorlar. Bize 'tasarruf edin' diyorlar kendileri bir yılda 26 bin asgari ücret tutarı kadar parayı sadece giyim için harcayabiliyorlar. İnsanca yaşamak için gereken ve var olan maddi imkanları nüfusumuzun onda dokuzuna değil, faizciye, tefeciye verecekleri bir program yapıyor, bütçeyi böyle hazırlıyorlar.

"Kaynakları adil dağıtmıyor, sürekli mazeret üretiyorlar"

Dün çay simit hesabı yaparak 'benim halkıma bunu yaşatan bu zalim iktidardır' diyenler, kalkınma planında yaşlıların sosyal dışlanmalarına karşı önlem almaktan bahsederken, emekliyi çaya ve simide ulaşamaz hale getirerek ailesinden bile dışlanmasına sebep oldular. 'Emekliye zam verirsek bütçe kaldırmaz' diyerek IMF'nin direktiflerine bağlı kalacaklarını itiraf etmekteler çünkü uluslararası finans kuruluşları borç vermek için, emekçilere ve emeklilere düşük zam verilmesini şart koşmaktalar. Bir yanda emekliye verilecek zammı bütçenin kaldıramayacağını söyleyen iktidar, diğer yandan müteahhitlere, faizcilere, tefecilere araç garantisi, hasta garantisi, yolcu garantisi veriyor, onların vergi borçlarını siliyor, bütçeyi ona göre hazırlıyor. Hazırladıkları bütçede ne eğitime ne sağlığa ne emekçiye ne de emekliye yer vermiyor. Kaynakları adil dağıtmıyor, sürekli mazeret üretiyorlar.

"Kendi cebinden veriyormuş gibi yaptıkları seyyanen zamları istemiyoruz"

'Kaynak yok' değil; var. Ancak öncelik müteahhitler, bankalar, tefeciler ve yandaşların. Yaşadığımız sorunun nedeni budur. Bu düşüncede olanların yani bu sorunu yaratanların çözüm bulmaları ve uygulamaları mümkün değildir. Bizler artık mazeret ve bahane dinlemek istemiyoruz. Çalışanlar ve emekliler lehine uygulanacak çözümler istiyoruz. Yönetemedikleri krizin toplumsal sorunun faturasını ödemek istemiyoruz. İktidar değişmelidir. 16 milyon emekli başta olmak üzere kandırılan halkın büyük bir kesiminin oylarıyla yetki sahibi olan, kendi zenginini yaratıp palazlandıran ve emekçiyi, emekliyi düşünmeyen bu iktidarın hemen seçimle iktidardan gitmesi sağlanmalıdır. 2025 yılı için hazırlanan bütçede verilmesi düşünülmeyen ama seçim yaklaşınca bağış yapar gibi sanki kendi cebinden veriyormuş gibi yaptıkları hazine yardımlarını veya seyyanen zamları istemiyoruz.

En düşük emekli maaşının, yaşamak için gerekli taban ücret olan asgari ücretin yüzde 40 fazlasına yükseltilmesini, 2008 yılından bu yana her yıl azaltılan aylık bağlama oranının yeniden yüzde 70'lere çıkartılmasını, dini bayramlarda verilen yardımların ikramiye olarak asgari ücret seviyesinde ödenmesini ve Cumhuriyet Bayramı'nın dahil edilerek kalıcı hale dönüştürülmesini, hak sahibi dul ve yetim aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini, emeklilerden alınan ve bütçede 2 liradan 20 liraya çıkartılmak istenen sağlıkta katkı payının tümden kaldırılmasını istiyoruz, talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Düşük Maaşlara Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika

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