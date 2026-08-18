Emekliler Geçinemediklerinden Şikayetçi

Haber: Burhan Demircioğlu

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde emekliler geçinememekten dert yandı. Bir emekli, "Tatile gidemiyorum, lokantada yemek yiyemiyoruz. Çay 15 lira, nasıl içelim?" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde emekliler, aylıklarının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini belirtti. Emekliler, artan gıda ve akaryakıt fiyatlarına dikkati çekerek tatile gidemediklerini, lokantada yemek yiyemediklerini, hatta dışarıda çay içemediklerini ifade etti.

Bir emekli, aylığını dikkatli harcadığında ancak yetirebildiğini belirterek, "Emekliyim, maaş kısarsam yetiyor, kısmazsam yetmiyor. Aydan aya harcadığımız para belli. Tatile gidemiyorum, ne tatili?" dedi.

Diğer bir emekli ise "Vallahi benim maaşım yetmiyor, her şeye zam zam zam... Kaç katına çıktı. Geçen sene buğdayımızın kilosu 10 liraydı, yine 10 lira. Mazot fiyatı arttı. Ne yapalım? Ölelim mi? Sürünüyoruz, yaşıyoruz. Tatile gidemiyorum, Andırın'a gidemiyoruz. Lokantada yemek yiyemiyoruz. Çay 15 lira, nasıl içelim? Bir kilo çay 500 liraya çıktı, bizim buğday 10 lira. Nasıl edelim? Ne bileyim ben? Bununla idare ettiren düşünsün" şeklinde konuştu.

Başka bir emekli de aylıklarının yetersiz olduğunu belirterek, "Biz 50 bin lira isteriz ama 20 bin lira çaya, şekere, tuza yetiyor, o kadar" dedi.

"YEME, İÇME, GEZME DİYE BİR ŞEY YOK"

Göksunlu bir başka emekli de aylığının yetmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bir traktöre veriyorum bin lira gidişi. 500 metre götürüyor, mazot parası söylüyor. Bir buğday getirsen bin lira, bin 500 lira istiyor. Neyle yetecek? Bereket versin ev kiramız yok da burada rahat ediyoruz. Ne tatili? Yeme, içme, gezme diye bir şey yok. Bu maaşın asgari ücreti geçmesi gerek. Buraya gelsinler, baksınlar enflasyona. Çarşıya çıksınlar, enflasyona dışarıda baksınlar, alsın satsın da öyle. Biz şuradan Andırın'a 300 liraya gidiyoruz geliyoruz 28 kilometreye, nereden düşmüş bu enflasyon?"

Bir yurttaş da "Maaş yetmiyor, çiftçilik yapıyorum" dedi.