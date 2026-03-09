Emeklilerden Hükümete Tepki

Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Tüm Emekliler Sendikası Pazar Şubesi'nin çağrısıyla bir araya gelen emekliler, "Sen faize milyarlar buluyorsun ama emekliye yok diyorsun" diyerek AK Parti hükümetinin ekonomik politikalarına tepki gösterdi.

Tüm Emekliler Sendikası Pazar Şubesi'nin çağrısıyla Atatürk Meydanı'nda bir arayan gelen emeklilerin düzenlediği basın açıklamasına CHP Pazar ilçe örgütü, Çay Üreticileri Meclisi üyeleri ve bazı STK temsilcileri de destek verdi.

Sendikanın Pazar Şube Başkanı Yaşar Karahan, yaptığı açıklamada, AK Parti'nin yine şaşırtmadığını belirterek, "Sıra emeklilere gelince 'para yok' dediler" ifadesini kullandı.

Emeklileri açlığa ve yoksulluğa mahküm edenlerin bugün utanmadan "kaynak yok" demeye devam ettiklerini söyleyen Karahan, şunları kaydetti:

"Emeklinin geliri daha yılın başında eridi, gitti, bitti. Biz yaşamak istiyoruz. Pazarda, markette ve mutfakta yaşanan enflasyon, TÜİK tablolarının çok çok üzerindedir. Emeklilerin alım gücü her geçen gün düşerken hükümet temsilcileri, Türkiye'nin artık yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaştığını söyleyebilmektedir. Eğer Türkiye gerçekten yüksek gelirli bir ülke ise neden milyonlarca emekli açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır? Neden emeklilere gelince 'kaynak yok' denilmektedir?"

Gerçek çok açıktır. Bu ülkede faize milyarlar vardır. Yol, köprü ve şehir hastanelerini işleten şirketlere garanti ödemeleri vardır. Sermayeye teşvikler, vergi afları ve kamu kaynakları vardır. Ama konu emekliler olduğunda karşımıza sürekli aynı bahaneler çıkarılmaktadır. Bugün ortaya çıkan tablonun sorumluluğunu emeklilere yüklemek açık bir siyasal ve ekonomik iflastır.

Emekliler haklarını alacaklar. Sandıkta görüşeceğiz diyoruz. Kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun, eğer emeklileri yok sayıyorsa biz de onları yok sayacağız. Biz de onlarla sandıkta hesaplaşacağız."