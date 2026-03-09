Emeklilerden Hükümete Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emeklilerden Hükümete Tepki

09.03.2026 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekliler, AK Parti'nin ekonomik politikalarına karşı Atatürk Meydanı'nda protesto düzenledi.

Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Tüm Emekliler Sendikası Pazar Şubesi'nin çağrısıyla bir araya gelen emekliler, "Sen faize milyarlar buluyorsun ama emekliye yok diyorsun" diyerek AK Parti hükümetinin ekonomik politikalarına tepki gösterdi.

Tüm Emekliler Sendikası Pazar Şubesi'nin çağrısıyla Atatürk Meydanı'nda bir arayan gelen emeklilerin düzenlediği basın açıklamasına CHP Pazar ilçe örgütü, Çay Üreticileri Meclisi üyeleri ve bazı STK temsilcileri de destek verdi.

Sendikanın Pazar Şube Başkanı Yaşar Karahan, yaptığı açıklamada, AK Parti'nin yine şaşırtmadığını belirterek, "Sıra emeklilere gelince 'para yok' dediler" ifadesini kullandı.

Emeklileri açlığa ve yoksulluğa mahküm edenlerin bugün utanmadan "kaynak yok" demeye devam ettiklerini söyleyen Karahan, şunları kaydetti:

"Emeklinin geliri daha yılın başında eridi, gitti, bitti. Biz yaşamak istiyoruz. Pazarda, markette ve mutfakta yaşanan enflasyon, TÜİK tablolarının çok çok üzerindedir. Emeklilerin alım gücü her geçen gün düşerken hükümet temsilcileri, Türkiye'nin artık yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaştığını söyleyebilmektedir. Eğer Türkiye gerçekten yüksek gelirli bir ülke ise neden milyonlarca emekli açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır? Neden emeklilere gelince 'kaynak yok' denilmektedir?"

Gerçek çok açıktır. Bu ülkede faize milyarlar vardır. Yol, köprü ve şehir hastanelerini işleten şirketlere garanti ödemeleri vardır. Sermayeye teşvikler, vergi afları ve kamu kaynakları vardır. Ama konu emekliler olduğunda karşımıza sürekli aynı bahaneler çıkarılmaktadır. Bugün ortaya çıkan tablonun sorumluluğunu emeklilere yüklemek açık bir siyasal ve ekonomik iflastır.

Emekliler haklarını alacaklar. Sandıkta görüşeceğiz diyoruz. Kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun, eğer emeklileri yok sayıyorsa biz de onları yok sayacağız. Biz de onlarla sandıkta hesaplaşacağız."

Kaynak: ANKA

AK Parti, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerden Hükümete Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

23:28
Denizli’de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı
Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
23:09
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
23:05
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 00:24:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Emeklilerden Hükümete Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.