Emektar Müdür Güllerle Uğurlandı - Son Dakika
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Emektar Müdür Güllerle Uğurlandı

Emektar Müdür Güllerle Uğurlandı
26.06.2026 20:43
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Çorum'da Halit Güneş, 40 yıllık meslek hayatının ardından öğrencileri ve öğretmenleriyle duygusal anlar yaşadı.

Çorum'da 40 yıllık meslek hayatını noktalayarak emekliliğine adım atan okul, karne günü öğretmen ve öğrencileri tarafından güllerle uğurlandı. Emekli öğretmen duygu dolu anlar yaşadı.

Çorum'da uzun yıllardır eğitim camiasına hizmet veren Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdürü Halit Güneş, 40 yıllık meslek hayatının ardından emekliye ayrıldı. Üç çocuk babası olan 62 yaşındaki Güneş, eğitim hayatına 1986 yılında Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki Kutukuşağı Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak başladı. Görev yaptığı farklı eğitim kurumlarında öğretmenlik ve yöneticilik yapan Güneş, meslek hayatını Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdürü olarak tamamladı. Son mesai gününde okuluna gelen Güneş, koridorda öğretmen arkadaşları ve öğrencileri tarafından güllerle karşılandı. Kendisine gösterilen bu büyük sevgi ve vefa karşısında gözyaşlarına hakim olamayan 40 yıllık eğitimci, duygu dolu anlar yaşadı. Emektar müdürün güllerle uğurlandığı o duygusal anlar ise törene katılanların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

"Bu büyük gün duygu dolu anlar içerisindeyim"

Duygu dolu anların yaşandığı o anlarda konuşan Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdürü Halit Güneş, "Kıymetli öğretmen ve öğrenci arkadaşlarım. Hakikaten şuan ne diyeceğimi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu büyük gün duygu dolu anlar içerisindeyim. Ben sizleri yolcu etmek isterken sizler beni büyük bir sürprizle karşıladınız. Güzel bir kaşılık gördüm ve çok teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emektar Müdür Güllerle Uğurlandı - Son Dakika

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