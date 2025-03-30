Emet Kaymakamı Seyman\'dan şehit ailesine bayram ziyareti

Emet Kaymakamı Furkan Seyman, Şehit Jandarma Komando Er Adem Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.

Şehit Jandarma Komando Er Adem Çağlayan'ın Günlüce köyündeki ailesine bayram ziyaretinde, devlet olarak, canlarını seve seve ülkesi için feda eden aziz şehitlerin emanetleri olan ailelerinin yanında olduklarını söyleyen Kaymakam Furkan Seyman, "Bizler aziz şehitlerimize minnet borçluyuz. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler sizlersiniz. Bizler de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmayı kendimize şiar edindik. Kapımız sizlere 24 saat açıktır. Her zaman yanınızdayız. Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü, huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacaktır. Allah, devletimize, milletimize, vatanımıza güç, kuvvet versin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Şehit ailesi, Kaymakam Furkan Seyman'a, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti. - KÜTAHYA