Kütahya'nın Emet ilçesindeki KYK Yurdunda düzenlenen açık büfe akşam yemeğinde yöneticiler, öğrencilere kendi elleriyle servis yaptı.

Emet KYK Yurdunda, yöneticiler ile öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve aidiyet duygusunu pekiştirmek amacıyla açık büfe akşam yemeği programı düzenlendi. Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Yurt Hizmetleri Müdürü İbrahim İşçimen, Yurt Müdürü Cemile Cesur, yurt idaresi ve öğrenciler katıldı.

Programın dikkat çeken anlarından biri, yöneticilerin yemek tezgahının başına geçerek öğrencilere kendi elleriyle servis yapması oldu. Servisin ardından öğrencilerle aynı sofrada buluşan yöneticiler, gençlerle sohbet ederek eğitim hayatları, yurt şartları ve sosyal beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Öğrencilerin talep ve önerileri de doğrudan dinlendi.

Aile sıcaklığında gerçekleşen program, öğrencilerin memnuniyeti ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Yurt yönetimi, organizasyona katılarak öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük'e, ilçe müdürüne, Yurt Hizmetleri Müdürü İbrahim İşçimen'e ve Yurt Müdürü Cemile Cesur'a teşekkür etti. Ayrıca programın hazırlanması, yemek hizmeti ve ev sahipliğine katkılarından dolayı işletmeci Mehmet Kürtül'e teşekkürlerini iletti.