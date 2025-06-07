İstanbul'un turistik noktalarından Eminönü, Kurban Bayramı'nın ikinci günü yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Vapur iskeleleri ve çevresinde oluşan yoğunluk dronla havadan da görüntülendi.
Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar tarihi noktalardan Eminönü'nü tercih etti. Bayramın ikinci günü vatandaşlar Eminönü'ne gelerek sevdikleriyle vakit geçirdi. Vapur iskeleleri ve çevresinde vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Eminönü'nde Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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