Emlek: "3600 ek gösterge tüm kamu çalışanları için olmalı" - Son Dakika
Üye Girişi

Emlek: "3600 ek gösterge tüm kamu çalışanları için olmalı"

09.05.2022 15:39
Emlek: "3600 ek gösterge tüm kamu çalışanları için olmalı"

Büro Memur-Sen Erzurum Şube Başkanı Savaş Emlek, "Adalet Mülkün Temelidir şiarıyla 3600 Ek Göstergenin tüm kamu çalışanlarıiçin olması gerektiğini şiddetle savunuyoruz" dedi.

Büro Memur-Sen Erzurum Şube Başkanı Savaş Emlek, "Adalet Mülkün Temelidir şiarıyla 3600 Ek Göstergenin tüm kamu çalışanlarıiçin olması gerektiğini şiddetle savunuyoruz" dedi.

Büro Memur-Sen Erzurum Şube Başkanı Savaş Emlek, Uzun zamandır sözü verilen ve gündemden hiç düşmeyen 3600 Ek Göstergeyle alakalı beklentilerini ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaştı. Emlek, 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanları için olması gerektiğini savundu.

Bilindiği üzere konuyla alakalı ilk toplantının 16 Şubat 2022'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında ve Memur-Sen Konfederasyon Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirildiğine işaret eden Emlek, şunları söyledi:

"Konuyla alakalı 3600 Ek Göstergenin sadece 4 meslek gurubuna (Polis-İmam-Sağlık-Öğretmen) verileceğini ve ardından çalışmalara başlandığını bildirildi. Bu açıklama üzerine ilk itirazı Konfederasyon başkanımız yaptı ve bu şekilde yapılan bir taksim kamu da adaletsizlik doğurur, diğer kamu çalışanlarını üzer. Daha sonra komisyonun ikinci toplantısı 16 Mart 2022 'de yine Vedat Bilgin'in başkanlığında Memur-sen konfederasyonun 11 hizmet kolu başkanının katılımıyla gerçekleştirildi. İkinci toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Ali Yalçın Ek Göstergenin tüm kamu çalışanları için olması gerektiğinin altını çizerek, Daha adil bir çalışma hayatı için 3600 Ek Gösterge tüm kamu çalışanları dahil edilmeli, emekli maaş ve ikramiyelere de dokunacak şekilde düzenleme yapılmalıdır şeklinde açıklamalarda bulundu. Komisyonun üçüncü toplantısı 10 Mayıs 2022' de yapılacağı bildirildi. Bahsi geçen meslek gurubu kamu çalışanlarının neredeyse yüzde 80'nini oluşturmaktadır. 3600 Ek Göstergenin tüm kamu çalışanlarıiçin olması gerektiğini şiddetle savunuyor, tüm kamu çalışanlarına beklentimiz doğrultusunda hayırlı olmasını diliyoruz." - ERZURUM

YORUMLAR
500
Konyaaltı'nda Ukraynalı Çocuklardan Vekillerine 'Atatürk Portresi' Hediyesi Konyaaltı'nda Ukraynalı Çocuklardan Vekillerine 'Atatürk Portresi' Hediyesi Savaş mağduru çocuğu tümör darbesi Savaş mağduru çocuğu tümör darbesi

3600 Ek Gösterge, Erzurum, Savaş, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emlek: '3600 ek gösterge tüm kamu çalışanları için olmalı' - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Putin "Savaşa devam" dedi, Ukrayna gözleri bantlı Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı
15:53 Gözyaşları sel oldu! Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, sakatlanan Merve Aydın'ı hasta yatağında ziyaret etti
15:48 "Kız kaçırma" gerekçesiyle husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdü!
15:42 Almanya'daki enerji krizine çözüm önerisi: Emekliler kış aylarını Türkiye'de geçirsin
15:41 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un ilk sözleri: Kaçırılma olayının benimle alakası yok, birtakım güçlerin planı olabilir
15:31 Erdoğan'a Ümit Özdağ'dan yanıt: Gelecek seçimler Erdoğan ve sığınmacılar için bir referandum olacak!
15:29 Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye sert sözler: Önemli olan don değil şarkı
15:25 Üç Kuruş bu akşam Show TV'de yayınlanacak! Bahar'ı kaçıran Kılıç'a verilecek tepki merakla bekleniyor
15:18 Yasak Elma dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Yıldız, Doğan'dan boşanacak mı?
15:15 Zafer Günü'nde dikkat çeken görüntü: Rus liderin dizlerine örttüğü battaniye hastalığının belirtisi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 16:10:32. #1.13#
SON DAKİKA: Emlek: "3600 ek gösterge tüm kamu çalışanları için olmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement