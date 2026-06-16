Emniyet Müdürü\'nden Jandarma\'ya Ziyaret

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık'ı ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Baybaba, milletin huzur ve güvenliği için görev yapan Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kapsamında İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Baybaba, ziyarette Tuğgeneral Yanık'ın nezdinde jandarma personelinin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - ERZİNCAN