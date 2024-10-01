Emre için yardım bekleniyor - Son Dakika
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Emre için yardım bekleniyor

Emre için yardım bekleniyor

Erzurum'da servis kazasında ağır yaralanan Emre Kara'nın ailesi, Bakanlıktan yardım talep ediyor.

01.10.2024 10:41
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Erzurum'da okul servisinin altında kalarak ağır şekilde yaralanan ve halen hastanede yaşam mücadelesi veren Emre Kara'nın anne ve babası, yoğun bakımda bulunan çocuklarının gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu, Sağlık Bakanlığından uzanacak yardım elini beklediklerini söyledi.

Erzurum'da 24 Eylül 2024 tarihinde okul dönüşü evinin önünde indiği servis aracının altında kalarak feci halde yaralanan Emre Kara (6), ambülans ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınan feci kaza bir çok soru işaretini de beraberinde getirmişti. Kaza sonrası servis şoförü Bekir Aydın önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve ev hapsi verilmişti. Ancak daha sonra kazayla ilgili elde edilen yeni görüntüler, öğrencinin durumuyla ilgili beklenilen tedavi süreci, yeni elde edilen deliller sonucunda, yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Emre Kara'nın annesi Zeynep Kara, baba Abdurrahman Kara ve ailenin avukatı Kübra Demir Yıldız, öncelikli olarak Minik Emre'ye dair doktorlardan gelecek olan güzel haberleri beklediklerini ancak adaletin de tecelli etmesini umduklarını dile getirdiler.

"Sağlık Bakanımıza yalvarıyorum"

Anne Zeynep Kara, oğlunun günlerdir yoğun bakımda yattığını ve hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek, "Servis aracı ters yönden gelip oğlumu indirmiş, düz gelseydi oğlum arabadan inip direkt eve inecekti. Şu an oğlumun gözünü kaybetme durumu var. Sağlık Bakanlığından destek bekliyorum. Buradan Sayın Bakanımıza yalvarıyorum. Geç kalınmadan yavrumun tedavisi için ilgilensinler. İhmali olan herkesin cezasını çekmesini istiyorum. Yavrumun biran önce sağlığına kavuşmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Oğlum hayat mücadelesi veriyor"

Minik Emre'nin babası Abdurrahman Kara, "Kaza olduğunda Erzurum'da değildim. Sivas'ta çalışıyordum. Bana telefon geldi ve oğlumun düştüğünü söylediler. Apar topar Erzurum'a geldim. Kameralara baktığımda çocuğumu servis şoförünün ezdiğini gördüm. Üstelik yavrumu bir çöp torbası gibi kaldırıp bahçeye bırakıp kaçmaya çalışmıştır. Benim oğlum hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gözünü kaybetme durumundan bahsetti doktorlar. Sağlık Bakanımıza yalvarıyorum. Lütfen yavrumun tedavisi için Ankara'ya götürsünler. Yavruma daha fazla birş ey olmasın. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Bu konuda ihmali olan herkesten şikayetçiyim' dedi.

"İhmal olduğu açık şekilde ortada"

Ailenin avukatı Avukat Kübra Demir Yıldız, önceliklerinin Emre'nin sağlığına kavuşması olduğunu ifade ederek, "Bu konu ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Olayla ilgili olarak şüpheli göz altına alındıktan sonra konutu terketmeme şartıyla serbest bırakılmıştır. Daha sonradan savcılık tarafından dosya yeniden değerlendirilmiş ve şahıs tutuklamaya sevk edilmiştir. İlgili sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli tutuklanmış ve ceza evine gönderilmiştir. Ancak bu bizim için yeterli değildir. Olayla ilgili ihmali bulunan tüm şahıslar hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına bugün itibariyle suç duyurusunda bulunduk. Gereken tedbirlerin alınıp alınmadığı ilgili kanun ve yönetmeliğe uyulup uyulmadığı titizlikle araştırılacaktır. İncelenen kamera görüntülerinde ihmallerin olduğu aşikardır. Emre'nin hakkını savunmak bir yana diğer yandan da diğer çocuklarımızın bu tarz ihmaller sonucunda kaza yaşamaması adına kuvvetli yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Ancak bu yaptırımlarla bu tarz ihmallerin önüne geçebiliriz. Bu konuda adalette güvenimiz tamdır. Süreci hassasiyetler takip ediyoruz. Cezai ve hukuki anlamda ne gerekiyorsa yapacağız." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emre için yardım bekleniyor - Son Dakika

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