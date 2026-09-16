EMŞAV Genel Başkanı Yılmaz: "Gazilerimiz, milletimizin huzur içerisinde yaşaması için canını ortaya koymuş kahramanlarımızdır" - Son Dakika
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EMŞAV Genel Başkanı Yılmaz: "Gazilerimiz, milletimizin huzur içerisinde yaşaması için canını ortaya koymuş kahramanlarımızdır"

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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, "Gazilerimiz, bayrağımızın özgürce dalgalanması ve milletimizin huzur içerisinde yaşaması için canını ortaya koymuş kahramanlarımızdır" dedi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, "Gazilerimiz, bayrağımızın özgürce dalgalanması ve milletimizin huzur içerisinde yaşaması için canını ortaya koymuş kahramanlarımızdır" dedi.

EMŞAV tarafından "19 Eylül Gaziler Haftası" dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başladı. Programda konuşan EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, "Bugün vefanın ve kardeşliğin sofrasındayız. Değerli misafirlerimiz, gazilik yalnızca bir ünvan değildir. Cesaretin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin en yüce göstergelerinden bir tanesidir. Gazilerimiz, bayrağımızın özgürce dalgalanması ve milletimizin huzur içerisinde yaşaması için canını ortaya koymuş kahramanlarımızdır. Buradan bütün gazilerimize sesleniyorum: Sizler bizim gururumuz, onurumuz ve yaşayan şeref abidelerimizsiniz. Aziz şehit ailelerimiz, sizler bu milletin en kıymetli emanetlerisiniz" diye konuştu.

"Şehitlerimizin emaneti bizim de emanetimizdir" diyen Yılmaz, "Hem şahıs olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarın da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmak yalnızca belirli günlerde hatırlanacak bir görev değildir. Onların sorunlarını dinlemek, taleplerine çözüm üretmek ve her zaman yanlarında olmak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan ise, "Dünyada maddiyatla ölçülemeyecek uzuvlarını bu vatan için, bu devlet için feda etmiş insanlardır. O yüzden onların hakkı ödenmez. Onların hakkı maddiyatla mümkün değil, ödenmez. Şehitlerimizle, gazilerimizle, geçmişte... Rahmete, rahmana kavuşan gazilerimizi de rahmetle anıyorum. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Bugüne geldiğimizde, öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki her tarafımız ateş çemberi. Her tarafımızda savaş, her tarafımızda tehdit. Cumhuriyet kurulurken ülkenin sigortası olan bir kurum vardı: Türk Ordusu. Bugün de ülkenin sigortasıdır, bugün de sınırlarımızı bekler, bugün de dünyaya karşı bizi savunur. Ama bugün, yüzyıl sonra başka kurumlar da ülkenin sigortası oldu. Bu kurumlardan bir tanesi de Emniyet Teşkilatı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Abdurrahman YılmazGüvenlikYerelSon Dakika

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