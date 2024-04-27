EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, şehitleri anma programını düzenledi - Son Dakika
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EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, şehitleri anma programını düzenledi

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, şehitleri anma programını düzenledi

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının bu ay 244'ncüsü yapıldı.

27.04.2024 15:11
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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının bu ay 244'ncüsü yapıldı.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, nisan ayı şehitleri Zikri Özdamar, Osman Karaca, Muhittin Yılmaz, Oğuz Erduran, Hamdi Özübek, Ramazan Arslan ve tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim programda yaptığı konuşmada, "244 aydan beri her ay aksatmadan aziz şehitlerimiz için anma programı yapmaya devam ediyoruz. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şehitleri anma programına Samsun Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Oğuzhan Aykırı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, Türkiye Polis Emeklileri Derneği Samsun Şube Başkanı Mustafa Koç, eski Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, şehit aileleri ile gazi polisler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, şehitleri anma programını düzenledi - Son Dakika


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