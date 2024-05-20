Ender Tatlıları ve İstanbul Tatlıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, ihtiyaç sahiplerine hediye çeki dağıtacak

Yerel

Ender Tatlıları ve İstanbul Tatlıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Şener, Kurban Bayramı'nı kapsayan 15 Haziran ve 20 Haziran tarihlerinde, kaymakamlıkların belirlediği ihtiyaç sahiplerinde hediye çeki dağıtacağını duyurdu.

Ender Tatlıları ve İstanbul Tatlıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Şener, Kurban Bayramı için ihtiyaç sahiplerine tek sefere mahsus şubelerinde ve online alışveriş marketinde kullanmak üzere 3 bin TL'lik hediye çeki dağıttı. Şener, 15 Haziran ve 20 Haziran günü İstanbul'da kaymakamlıkların belirlemiş olduğu ihtiyaç sahiplerine kişi başı 3 bin TL'lik Ender Tatlıları hediye çeki verileceğini açıkladı.

Dağıtım yapılacak sayının 1000 kişi ile sınırlı olduğu belirtildi. Sosyal medya hesaplarına gelen yoğun mesajlar nedeniyle Şener, X platformundaki hesabından; adaletli ve hukuka uygun dağıtım yapılması için İstanbul'daki tüm ilçelerdeki kaymakamlıklardan gelen talimat ve ortak çalışma sonucunda, isimleri belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardım yapacaklarını belirtti. - İSTANBUL