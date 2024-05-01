Engelli bireylerden lezzetli yemekler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engelli bireylerden lezzetli yemekler

Engelli bireylerden lezzetli yemekler

Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi üyesi özel bireyler, Engelsiz Mutfak Atölyesi çalışması kapsamında Oba Kız Öğrenci Yurdu mutfağında öğle yemeği menüsü hazırladı.

01.05.2024 14:34  Güncelleme: 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi üyesi özel bireyler, Engelsiz Mutfak Atölyesi çalışması kapsamında Oba Kız Öğrenci Yurdu mutfağında öğle yemeği menüsü hazırladı.

Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, özel bireylerin yanında olmaya devam ediyor. Merkez bünyesindeki diyetisyenlik biriminin çalışması olan Engelsiz Mutfak Atölyesi'nde, özel bireyler gruplar halinde yemek yaparak, hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Etkinlikle, el becerilerini geliştirmek, beslenmelerini yapmak, besinleri yıkama ve doğrama becerilerini arttırmak, yemek hazırlama aşamasında düşünme ile görsel algılarını pekiştirmek, grup çalışmaları, ortak yemek hazırlama süreçleri, sosyal becerilerini geliştirmek, yeni arkadaşlıklar kurmalarını sağlamak, farklı tarifler deneme ve öz güveni artırmak amaçlanıyor.

Alanya Belediyesi Diyetisyeni Şule Yavuz Demir gözetiminde Belediye Oba Kız Öğrenci Yurdu mutfağında gerçekleşen programda, beyaz önlük ve eldivenlerini giyip, bonelerini takan özel bireyler, makarnayla patates salatasından oluşan bir menü yaptılar. Hep birlikte keyifli saatler yaşayan öğrenciler, hazırladıkları yemeklerin tadına baktı. Ekip çalışmasıyla titizlikle pişirdikleri lezzetli yemekleri sunmanın mutluluğu gözlerinden okunan özel aşçılar, güzel bir gün geçirdiler. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Oba, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli bireylerden lezzetli yemekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:51 Şanlıurfa’da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:23 TÜRK-İŞ Genel Başkanı: İşçi Maaşı ve Kıdem Tazminatı Düzeltilmeli TÜRK-İŞ Genel Başkanı: İşçi Maaşı ve Kıdem Tazminatı Düzeltilmeli
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 15:38:33. #1.11#
SON DAKİKA: Engelli bireylerden lezzetli yemekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement