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Engelli bireylere 6 yılda 18 bin 500 nakil hizmeti - Son Dakika

Engelli bireylere 6 yılda 18 bin 500 nakil hizmeti

31.01.2022 15:09
Engelli bireylere 6 yılda 18 bin 500 nakil hizmeti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Engelli Nakil hizmetleri ile engelli bireylerin ve ailelere hizmet vermeye devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Engelli Nakil hizmetleri ile engelli bireylerin ve ailelere hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara 2015 yılından bu yana 18 Bin 514 sefer hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Engelli Nakil hizmeti ile engelli vatandaşlar, bulundukları mekanlardan sağlık kurum ve kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, banka, noter, tekerlekli sandalye tamirat hizmetleri veren kuruluşlara, gönüllü kuruluşlara ve sosyal aktiviteleri için gerekli olan yerlere ücretsiz olarak taşınıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Engelli Nakil hizmetinden il sınırları içerisinde ikamet eden, en az yüzde 40 engel oranına sahip ve toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan engelli vatandaşlar yaralanabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Engelli Nakil hizmeti kenti önemli ihtiyacını karşılıyor. 444 48 01/7 numaralı telefondan en az bir gün önceden randevu alınarak sürdürülen Engelli Nakil hizmetinden engelli vatandaşlar, 2021 yılı içerisinde Bin 851 sefer yararlandı. - MUĞLA

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Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Muğla, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelli bireylere 6 yılda 18 bin 500 nakil hizmeti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engelli bireylere 6 yılda 18 bin 500 nakil hizmeti - Son Dakika
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