Engelli öğrenciler için iyilik şenliği düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Engelli öğrenciler için iyilik şenliği düzenlenecek

25.04.2022 10:01
Engelli öğrenciler için iyilik şenliği düzenlenecek

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın, öğrencileri ve aileleri yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, farkındalık ve kaynak oluşturmak amacıyla 2. Geleneksel İyilik Şenliği düzenlenecek.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın, öğrencileri ve aileleri yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, farkındalık ve kaynak oluşturmak amacıyla 2. Geleneksel İyilik Şenliği düzenlenecek.

1996 yılında, Bodrum Devlet Hastanesi'nde son derece kısıtlı imkanlar ile engelli bireylere fizik tedavi hizmeti vermek üzere bir araya gelen 36 hayırsever işadamının hayali, Valiliğin, Kaymakamlığın, Belediye Başkanlarının ve Bodrum halkının katkısı ile gerçeğe dönüştü. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı adı altında ilk olarak basit bir mekanda verilen hizmetler, 2002 yılından bu yana 10 bin m2'lik Kamu arazisi üzerinde, hayırseverlerin katkısı ile vakıf tarafından inşa edilen 2 bin m2'lik, iki ayrı binada veriliyor.

Engelli bireylere ve engelli ailelerine meslek kazandırmak ve sosyal hayata dahil olmalarını sağlamak amacı ile kurulan Bodrum Sağlık Vakfı, çalışmalarını yerel, ulusal ve uluslararası alanda ilgili sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde 26 yıldır başarıyla sürdürüyor. Kurulu atölyeler engelli bireyleri ve ailelerini bünyesinde istihdam ederek onlara sosyal yaşam alanları ve ekonomi yaratıyor. Seramik atölyesinin gelişiminin ardından, mozaik, müzik, dans, tekstil ve hediyelik malzeme paketleme atölyeleri de kuran vakıf yönetimi, bu atölyelerin geliştirmeye de devam ediyor.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın, öğrencileri ve aileleri yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, farkındalık ve kaynak oluşturmak amacıyla düzenlediği 2. Geleneksel İyilik Şenliği, 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü, 11.00-18.00 saatleri arasında Bodrum Marina Yacht Club'da gerçekleşecek.

Vakıf öğrencilerinin de kısa bir gösteri sunacağı bu etkinlik Bodrum'da yaşayan herkesi iyilik için bir araya getirecek. Şenlikten elde edilecek gelirin tamamı Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan engelli öğrencilere aktarılacak.

Bu yıl yine yerel ve ulusal birçok tanınmış marka, sosyal sorumluluk bilinci ile şenlikteki yerini alacak. Takıdan giyime, dekorasyondan tekstile, kozmetikten aksesuara, birçok markanın ürünlerinin yer alacağı İyilik Şenliği'nde ziyaretçiler yapacakları alışverişlerle engelli öğrencilerin eğitimine de katkıda bulunmuş olacaklar. Ziyaretçiler ayrıca hobi, sağlık ve kişisel gelişim alanlarında atölyeleri izleme ve katılma imkanı da bulacaklar.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencilerinin de kısa bir gösteri sunacağı ve herkesin keyifli zaman geçireceği bu etkinlik Bodrum'da yaşayan herkesi iyilik için bir araya getirecek. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Yalova'da engelliler ve aileleri iftar programında buluştu Yalova'da engelliler ve aileleri iftar programında buluştu ENGELLERİ ÜRETEREK AŞIYORLAR ENGELLERİ ÜRETEREK AŞIYORLAR

Bodrum Devlet Hastanesi, Engelli, Bodrum, İyilik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelli öğrenciler için iyilik şenliği düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
10:10 ABD'li iki üst düzey isim Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü! Güvenlik nedeniyle ziyaretin detayları paylaşılmadı
09:58 Husumetlisini gördü, bir an tereddüt etmeden arabayı üzerine sürdü! Talihsiz adam havada taklalar attı
09:45 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın
09:42 Metrobüsteki yer kavgasında akıl almaz tehdit: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım
09:36 Öfkeli anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü
09:36 Yeğenini miras yüzünden öldürüp, iki çocuğuyla gömdü: Cesedi jandarma kadavra köpeği buldu
09:32 Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler oldu? Zeynep, Emir ve Elif'in hayatını nasıl etkiledi?
09:16 Canlı yayında tartışma! Hilmi Daşdemir'den Gülay Yedekci'ye: Hanımefendi gibi davranın
09:10 Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Halit Başkan'ın öğrendiği yeni bilgi tüm dengeleri nasıl değiştirecek?
08:58 Ukrayna Rusya'yı kalbinden vurdu: Petrol borularını füzelerle hedef aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 10:20:33. #1.12#
SON DAKİKA: Engelli öğrenciler için iyilik şenliği düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement