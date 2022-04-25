Engelli öğrenciler için iyilik şenliği düzenlenecek - Son Dakika

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın, öğrencileri ve aileleri yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, farkındalık ve kaynak oluşturmak amacıyla 2. Geleneksel İyilik Şenliği düzenlenecek.

1996 yılında, Bodrum Devlet Hastanesi'nde son derece kısıtlı imkanlar ile engelli bireylere fizik tedavi hizmeti vermek üzere bir araya gelen 36 hayırsever işadamının hayali, Valiliğin, Kaymakamlığın, Belediye Başkanlarının ve Bodrum halkının katkısı ile gerçeğe dönüştü. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı adı altında ilk olarak basit bir mekanda verilen hizmetler, 2002 yılından bu yana 10 bin m2'lik Kamu arazisi üzerinde, hayırseverlerin katkısı ile vakıf tarafından inşa edilen 2 bin m2'lik, iki ayrı binada veriliyor.

Engelli bireylere ve engelli ailelerine meslek kazandırmak ve sosyal hayata dahil olmalarını sağlamak amacı ile kurulan Bodrum Sağlık Vakfı, çalışmalarını yerel, ulusal ve uluslararası alanda ilgili sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde 26 yıldır başarıyla sürdürüyor. Kurulu atölyeler engelli bireyleri ve ailelerini bünyesinde istihdam ederek onlara sosyal yaşam alanları ve ekonomi yaratıyor. Seramik atölyesinin gelişiminin ardından, mozaik, müzik, dans, tekstil ve hediyelik malzeme paketleme atölyeleri de kuran vakıf yönetimi, bu atölyelerin geliştirmeye de devam ediyor.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın, öğrencileri ve aileleri yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, farkındalık ve kaynak oluşturmak amacıyla düzenlediği 2. Geleneksel İyilik Şenliği, 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü, 11.00-18.00 saatleri arasında Bodrum Marina Yacht Club'da gerçekleşecek.

Vakıf öğrencilerinin de kısa bir gösteri sunacağı bu etkinlik Bodrum'da yaşayan herkesi iyilik için bir araya getirecek. Şenlikten elde edilecek gelirin tamamı Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan engelli öğrencilere aktarılacak.

Bu yıl yine yerel ve ulusal birçok tanınmış marka, sosyal sorumluluk bilinci ile şenlikteki yerini alacak. Takıdan giyime, dekorasyondan tekstile, kozmetikten aksesuara, birçok markanın ürünlerinin yer alacağı İyilik Şenliği'nde ziyaretçiler yapacakları alışverişlerle engelli öğrencilerin eğitimine de katkıda bulunmuş olacaklar. Ziyaretçiler ayrıca hobi, sağlık ve kişisel gelişim alanlarında atölyeleri izleme ve katılma imkanı da bulacaklar.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencilerinin de kısa bir gösteri sunacağı ve herkesin keyifli zaman geçireceği bu etkinlik Bodrum'da yaşayan herkesi iyilik için bir araya getirecek. - MUĞLA