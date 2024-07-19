Engelsiz Yüreklerin Anneleri Yazlık Çantalar İşledi - Son Dakika
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Engelsiz Yüreklerin Anneleri Yazlık Çantalar İşledi

Engelsiz Yüreklerin Anneleri Yazlık Çantalar İşledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, engelli çocuklarını bekleyen annelere çanta dikim eğitimi verildi. Anneler, çocuklarını beklerken stresten uzak huzur dolu bir gün geçirdi.

19.07.2024 14:58  Güncelleme: 14:59
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) eğitim gören 'engelsiz' yüreklerin aileleri, yavrularını beklerken kendilerine yazlık çantalar işleyip hazırladı. Eli öpülesi anneler, bu etkinlikte stresten uzak huzur dolu bir gün geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, şehirde yaşayan 'engelsiz' yüreklere birbirinden güzel deneyimler sunmaya devam ediyor. Sosyal Gelişim Merkezi'nde 6 hafta boyunca devam edecek olan yaz kursuna katılan çocuklarını bekleyen annelere çanta dikim eğitimi verildi. Dikiş sınıfındaki etkinlikte anneler kağıt iplerden yaz sezonunda kullanabilmeleri için çanta hazırladı. El emeği, göz nuru olan çantaları büyük bir özenle ören anneler, çocuklarını beklerken stresten uzak huzur dolu bir gün geçirdi. Katılımın yüksek olduğu etkinlikte ebeveynler, özenle ördükleri çantaları ayrıca bu etkinlikte sergiledi.

SGM'den yapılan açıklamada, "Engelsiz yürekli kursiyerlerimizin eli öpülesi anneleri yazlık çantalarını kendi elleriyle yaptılar. Çocukları SGM kursunda eğitim gören annelerimiz, çocuklarını beklerken boş geçen vakitlerini dikiş sınıfındaki kağıt iplerden kendilerine çanta yaparak değerlendirdi. Keyifli anlar geçiren anneler günün stresinden bir anlık da olsa uzaklaştılar" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelsiz Yüreklerin Anneleri Yazlık Çantalar İşledi - Son Dakika

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