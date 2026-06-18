Erasmus+ Projesi Simav'da - Son Dakika
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Erasmus+ Projesi Simav'da

Erasmus+ Projesi Simav\'da
18.06.2026 12:04
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Kaymakam Karaloğlu, Yunan uzmanla özel eğitim projesini görüştü ve öğretmenlere eğitim verildi.

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından yürütülen "Özel Beceriler, Teknolojik Adımlar" Erasmus+ KA122-SCH Projesi kapsamında ilçede bulunan Yunanistanlı uzman Maria Boi ile projede görev alan öğretmenleri makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, proje kapsamında öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Eğitimlerde özel eğitim alanında kullanılan VR gözlükleri, 3D yazıcı teknolojileri, dijital materyal tasarımı ve kapsayıcı eğitim uygulamaları gibi konuların ele alındığı belirtildi.

Ziyaret sonunda Yunanistanlı uzman Maria Boi ve öğretmenler tarafından Kaymakam Bünyamin Karaloğlu'na hediye takdim edildi.

Kaymakam Karaloğlu, özel ihtiyaçlı öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlayan teknoloji destekli öğretim uygulamalarına önem verdiklerini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erasmus+ Projesi Simav'da - Son Dakika

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