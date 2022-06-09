Erasmus öğrencileri Esenyurt'u ziyaret etti - Son Dakika
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Erasmus öğrencileri Esenyurt'u ziyaret etti

09.06.2022 17:02

Erasmus öğrencileri Esenyurt'u ziyaret ettiİSTANBUL "Karma Göç Projesi" kapsamında 8 farklı ülkeden Türkiye'ye gelen 40 Erasmus öğrencisi, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'u ziyaret etti.

Erasmus öğrencileri Esenyurt'u ziyaret etti

İSTANBUL "Karma Göç Projesi" kapsamında 8 farklı ülkeden Türkiye'ye gelen 40 Erasmus öğrencisi, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'u ziyaret etti. Yapılan ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Bozkurt, "Bu tür ziyaretler barış ve kardeşlik için çok önemlidir" dedi.

Türkiye'de ve dünyada yaşanan göçmen problemleri ve çözümleri noktasında "Karma Göç Projesi" ile Türkiye'ye gelen Erasmus öğrencileri Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'u ziyaret etti. Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Polonya, Danimarka, Romanya ve Slovakya'dan gelen 40 Erasmus öğrencisini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Bozkurt, bu tür ziyaretlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik açısından önemli olduğunu vurguladı. Proje kapsamında Esenyurt'ta mültecilerle çalışan kurum, dernek ve vakıfları ziyaret ederek göçmen problemlerini gözlemlemeyi ve çözümleri hakkında bilgi almayı amaçlayan öğrenciler, Esenyurt Kent Konseyi'ni de ziyaret ettikten sonra Esenyurt eski belediye binasında "Save The Children" ve "Mavi Hilal" derneklerinin gerçekleştirdiği sunumlara katıldı.

"Birbirimizi anlarsak sorunlarımızı çözeriz"

Erasmuslu öğrencileri ağırlamanın pozitif bir enerji verdiğini ifade eden Başkan Bozkurt, "Biz birbirimizi anlarsak sorunlarımızı çözeriz. Bu tür ziyaretler barış ve kardeşlik için çok önemlidir. Dünyada ve ülkede dengeli kalkınma olmadığı sürece göçler hep olacaktır. Esenyurt iç ve dış göçler sonrasında oluşmuş büyük bir kenttir. İlçemize son dönemde gelen yabancı göçmenler Avrupa'daki birçok kentin nüfusuna eşdeğer durumdadır" dedi.

Erasmus öğrencileri Esenyurt'u ziyaret etti
Erasmus öğrencileri Esenyurt'u ziyaret etti
Erasmus öğrencileri Esenyurt'u ziyaret etti
Erasmus öğrencileri Esenyurt'u ziyaret etti
Erasmus öğrencileri Esenyurt'u ziyaret etti
Erasmus öğrencileri Esenyurt'u ziyaret etti
Erasmus öğrencileri Esenyurt'u ziyaret etti
Erasmus öğrencileri Esenyurt'u ziyaret etti
Erasmus öğrencileri Esenyurt'u ziyaret etti
Erasmus öğrencileri Esenyurt'u ziyaret etti
Erasmus öğrencileri Esenyurt'u ziyaret etti
Erasmus öğrencileri Esenyurt'u ziyaret etti
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Kaynak: İHA

Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erasmus öğrencileri Esenyurt'u ziyaret etti - Son Dakika

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