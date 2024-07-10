ERÇİMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik\'in ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

ERÇİMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'in ağabeyi, iş insanı Mehmet Zeki Yücelik son yolculuğuna uğurlandı.
Gürcükapı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ERÇİMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, STK temsilcileri, yakınları, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.
Mehmet Zeki Yücelik'in cenazesi namazın ardından Asri Mezarlıkta aile kabristanında toprağa verildi. - ERZURUM
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