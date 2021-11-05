Erciş'te Kızılay Haftası etkinliği - Son Dakika

Erciş'te Kızılay Haftası etkinliği

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla okullarda etkinlik düzenlendi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve Kızılay Erciş gönüllülerinin katılımıyla Salihiye Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Kızılay hakkında ve Kızılay gönüllüsü olma konusunda bilgilendirildi. Birçok öğrenciye kırtasiye desteğinin de verildiği etkinlikte konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Kızılay Haftası dolayısıyla Salihiye'deki kızlarımızı ve öğretmenlerimizi ziyaret ettik. Bugün dünyada en büyük iyilik hareketinden bir tanesi Kızılay'dır. Kızılay Haftası'nı tebrik ediyorum. Osmanlının en büyük mirasından bir tanesidir. O mirası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde devam ettirdik" dedi.

Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş ise Kızılay Haftası'nı kutlamak ve gönüllü konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti. Özdaş, "Burada çocuklarımızı hem deprem, yangın ve sel konusunda bilgilendirdik hem de yeryüzünde bir iyilik hareketi olan Kızılay'la ilgili bilgi verdik" ifadelerini kullandı.