Erciyes Kayak Merkezi üniversite öğrencilerine tanıtılıyor - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi üniversite öğrencilerine tanıtılıyor

13.03.2022 11:11
Erciyes Kayak Merkezi üniversite öğrencilerine tanıtılıyor

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) katıldığı konferansta üniversite öğrencilerine Erciyes'i tanıttı.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) katıldığı konferansta üniversite öğrencilerine Erciyes'i tanıttı.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı tarafından kentteki üniversite öğrencilerine tanıtıldı. Abdullah Gül Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta Başkan Cıngı; Erciyes Master Planı ve Erciyes'in imkanları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Üniversite öğrencilerinin Erciyes'ten faydalanmalarını istediklerini kaydeden Cıngı; "Mümkün olduğunca kentimizdeki üniversite öğrencilerimize; Erciyes'e davet etmek maksadıyla Erciyes Master Planı'nı ve Erciyes'in gelmiş olduğu durumu anlatıyoruz. AGÜ de Kayseri'de Erciyes'e en yoğun öğrenci gönderen, müsabakalara katılan ve kayak ile dağ sporlarını profesyonel manada yaymak isteyen bir üniversitemiz. Dolayısıyla her yıl buraya gelerek öğrencilerimizle buluşuyoruz. Onların kafalarındaki soru işaretleriyle alakalı noktalarda aydınlatmalarda bulunuyoruz. Yine keyifli ve güzel bir sunum gerçekleştirdik. Tabi Kayseri'deki özellikle üniversite öğrencilerinin Erciyes'te büyükşehir belediyemizin yapmış olduğu yatırımlardan istifade etmesi, gelerek kayak yapmaları, o emsalsiz atmosferi teneffüs etmeleri bizim açımızdan önem taşıyor. Buradaki yatırımlardan özellikle üniversite öğrencilerimizin faydalanmasını çok istiyoruz. Kayak sporu uluslararası öneme sahip bir spor. Kendilerine bir kariyer planlayan gençlerimizin de en azından dünya insanı olabilmesi için kayak ve kış sporlarına merak sarması ve en azından bir tanesini yapmasını öngörüyoruz" dedi.

Konferansın sonunda çekilişle belirlenen öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - KAYSERİ

Erciyes Kayak Merkezi üniversite öğrencilerine tanıtılıyor
Erciyes Kayak Merkezi üniversite öğrencilerine tanıtılıyor
Erciyes Kayak Merkezi üniversite öğrencilerine tanıtılıyor
Erciyes Kayak Merkezi üniversite öğrencilerine tanıtılıyor
Erciyes Kayak Merkezi üniversite öğrencilerine tanıtılıyor
Erciyes Kayak Merkezi üniversite öğrencilerine tanıtılıyor

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Abdullah Gül Üniversitesi, Üniversite, Erciyes, Kayak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erciyes Kayak Merkezi üniversite öğrencilerine tanıtılıyor - Son Dakika


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