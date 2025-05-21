Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinden \'Spor Yapıyorum, Sağlıklı Yaşıyorum\' Etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında Keykubat Şehit Ömer Aktaş İlkokulu'nda 'Spor Yapıyorum, Sağlıklı Yaşıyorum' etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında saat 13.00-14.30 arasında okulda 1. sınıfta eğitim-öğretim hayatlarına devam eden öğrencilerle birlikte okul bahçesinde sportif faaliyetler, yarışmalar ve etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin bitiminde üniversite ve Şehit Ömer Aktaş İlkokulu İdareci Öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliklere ve yarışmalara katılan tüm çocuklara hem sporu sevdirmek hem de spor yapma, spora katılma motivasyonlarını arttırmak için ayrı ayrı hediyeler verildi.

Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bu dönem 10. etkinliğimiz olarak Şehit Ömer Aktaş İlkokulu'nda birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız, sporun sağlığımız için önemini belirtmek, çocuklara spor branşlarını tanıtmak spor branşlarına ilgilerini ve katılımlarını arttırmak. Ayrıca, bu konuda onları desteklemek onları motive etmek, dersi alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamayı amaçladık. Bu kapsamda bizleri misafir eden Şehit Ömer Aktaş İlkokulu idareci öğretmen ve öğrencilerine etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ