Erdemli\'de içme suyu hatları yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesinde kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarına devam ediyor. Artan nüfusu da göz önüne alan MESKİ'nin çalışmalarıyla bölgedeki vatandaşlara daha kesintisiz su temin edilecek.

MESKİ, Erdemli'de 3 bin 600 metre içme suyu hattını yeniliyor

2022 yılında Erdemli genelinde 150 kilometreye yakın içme suyu hattını yenileyen MESKİ'nin, bu yıl da yeni sonuçlandırdığı ihale ile 110 kilometreye yakın içme suyu hattını yenileyeceği belirtildi.

Çalışmaların ilk etabına Mersin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürüttüğü Erdemoğlu Bulvarı'nda başlayan MESKİ, Erdemli ilçesi D-400 karayoluna paralel olan sahil yolu caddesi üzerinde toplamda 2 bin 800 metre içme suyu hattı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

D-400 karayolu ile Erdemoğlu Bulvarını birbirine bağlayan Şehit Üsteğmen Sokak ile Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi üzerinde bulunan kullanım ömrünü tamamlamış 800 metre uzunluğundaki asbest ve PVC boruların artan nüfusa karşı hizmet verememesinden dolayı içme suyu hattı da yenilenirken, böylelikle MESKİ muhtelif çaplarda toplam 3 bin 600 metre içme suyu hattını yenilemiş olacak.

"Erdemli halkı için kesintisiz içme suyu temini sağlayacağız"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Erdemli Şube Müdürü Necati Tekin Şen, "Erdemoğlu Bulvarı üzerinde bulunan mevcut hattımızın kullanım ömrünü tamamlaması ve artan nüfusa karşılık hizmet verememesinden kaynaklı içme suyu hattı rehabilitasyon çalışması yapmaktayız. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra Erdemli halkı için kesintisiz içme suyu temini sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN