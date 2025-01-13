Erenköy Mahalle Muhtarı Sabri Pelvan\'ın İsmi Yeni Parkta Yaşatılacak

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İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, yapımı tamamlanan yeni parka geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Erenköy Mahalle Muhtarı Sabri Pelvan'ın isminin verileceğini duyurdu.

Başkanı Serhat Hamamcı, Erenköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Başkan Hamamcı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Erenköy Mahalle Muhtarı Sabri Pelvan'ın adını yaşatmak için anlamlı bir karar aldıklarını açıkladı. Erenköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka merhum Pelvan'ın isminin verileceğini duyuran Başkan Hamamcı, bu kararın Pelvan'ın mahalleye olan katkılarının unutulmaması amacıyla alındığını belirterek, "Merhum muhtarımızın ismi Erenköy'de daima yaşayacak" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR