Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Açıklaması - Son Dakika
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Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Açıklaması

11.07.2022 17:34
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Açıklaması

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Kurban Bayramı programı çerçevesinde belediye binasında misafirlerini ağırladı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Kurban Bayramı programı çerçevesinde belediye binasında misafirlerini ağırladı. Akabinde Başkan Kılıç, ilçe genelinde hane ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların bayramlarını tebrik etti.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, belediye binasında gerçekleşen bayramlaşma programının ardından ilçe genelinde ziyaretlerde bulunarak vatandaşların Kurban Bayramlarını tebrik etti. Başkan Kılıç, "Belediyemizde gerçekleşen geleneksel bayramlaşma programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Ali İnci'ye, Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanımız Lütfi Bayraktar'a, aziz vatandaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretler hakkında konuşan Başkan Fevzi Kılıç, "Gönül kapılarını ardına kadar açarak hanelerinde bizleri misafir eden kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, Allah katında kurbanlarımızın ve ibadetlerimizin kabul olmasını niyaz ediyorum. Rabbim, bayramın getirdiği kardeşlik, dayanışma ve kaynaşma ruhu ile nice bayramlara erişmemizi nasip eylesin" diye konuştu. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Açıklaması - Son Dakika

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