Erenler Belediye Başkanı, Karne Törenine Katıldı

İlçede iki ortaokuldaki karne törenine katılan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Bugün geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın sevincine ortak olmak bizler için büyük bir mutluluk" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, ilçe protokolünün katılımı ile gerçekleşen karne töreninde çocuklar ile bir araya geldi. Hacı Mehmet Akkoç Ortaokulu ve Çaybaşıyeniköy İmam Hatip Ortaokulu'nda çocukların karnelerini takdim eden Dinç, çocuklarla sohbet ederek, tatil dönemlerini en faydalı şekilde geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Dinç, "Bugün geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın sevincine ortak olmak bizler için büyük bir mutluluk. Bir yıl boyunca emek veren tüm öğrencilerimizi, fedakarca çalışan öğretmenlerimizi ve destek veren ailelerimizi yürekten kutluyorum. Erenler Belediyesi olarak her zaman eğitimin ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum" dedi. - SAKARYA