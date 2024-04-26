Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı - Son Dakika
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Yerel

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Sosyal Denge Sözleşmesi\'ni imzaladı

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Öksüzali ile bir araya gelerek Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı. Dinç, ilçeye en iyi hizmeti sunmak için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını belirtti.

26.04.2024 15:39  Güncelleme: 15:42
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Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imza programında konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize en güzel hizmeti sunmak için çok çalışacağız" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Öksüzali ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede SDS imzaları atıldı. Şube Başkanı Ahmet Öksüzali imza programında, "İmzaladığımız SDS'nin çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyor, katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Şenol Dinç'e teşekkür ediyorum. Kendisine bir kez daha yeni görevinde de başarılar diliyorum" diye konuştu.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ise, "İmzaladığımız Sosyal Denge Sözleşmesi'nin şehrimize, ilçemize birlikte hizmet ettiğimiz ve ilçemizi yarınlara taşıyacağımız yerel yönetimler çalışanı mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize en güzel hizmeti sunmak için çok çalışacağız" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı - Son Dakika
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