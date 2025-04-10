Erenler\'de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İle İlgili Görüşme Gerçekleşti

Erenler ilçesinde yapılması planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi projesi çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden gelen heyet ile buluşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Erenlerimiz için gerçekleşecek her çalışma ve projede elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Sağlık Bakanlığı ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden heyet ile belediye hizmet binasında bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Bugün, Sağlık Bakanlığımızdan ve İl Sağlık Müdürlüğümüzden kıymetli heyeti belediyemizde misafir ettik, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Gelinen noktada zemin etüdü çalışmaları ve proje çizimi gerçekleşecek. Erenlerimiz için gerçekleşecek her çalışma ve projede elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz. Erenlerimize ve şehrimize değer katacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizin şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAKARYA