Erenler Dilmen Mahallesinde 'Sağlık Park' Projesi Başladı - Son Dakika
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Erenler Dilmen Mahallesinde 'Sağlık Park' Projesi Başladı

Erenler Dilmen Mahallesinde \'Sağlık Park\' Projesi Başladı

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Dilmen Mahallesinde hayata geçirilecek olan 'Sağlık Park' Projesinin çalışmalarının başladığını ve kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

22.08.2024 14:06  Güncelleme: 14:08
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Erenler Dilmen Mahallesinde hayata geçirilecek olan 'Sağlık Park' Projesini daha önceden müjdeleyen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, çalışmaların başladığını ve kısa zaman içerisinde tamamlamak istediklerini ifade etti.

Erenler Belediyesi vatandaşlara yönelik sosyal alan çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Dilmen Mahallesinde hayata geçirilecek olan 'Sağlık Park' Projesini daha önceden müjdeleyen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, çalışmaların başladığını ve kısa zaman içerisinde tamamlamak istediklerini ifade etti. Başkan Şenol Dinç, "İlçemize vatandaşlarımız için yeni yürüyüş ve koşu yolları ile keyiflice zaman geçirebilecekleri alanlar katmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede daha önceden müjdesini verdiğimiz Sağlık Parkta ekiplerimiz çalışmalarına başladı" dedi.

Başkan Dinç, "Dilmen Mahallemizde ağaçların bulunduğu alanı en güzel şekilde değerlendiriyoruz. İçerisinde yürüyüş yollarının ve oturma alanlarının bulunacağı parkımızı inşallah kısa zaman içerisinde kıymetli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ekiplerimiz gayret ve özveri ile şuanda çalışmalarını sürdürüyor. Heyecanla üzerinde emek verdiğimiz bir çalışma. Hayırlı olmasını diliyorum. Güzel Erenler'imiz için projeler üretmeye devam edecek, çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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