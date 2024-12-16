Ergan Dağı'nda Yamaç Paraşütü ve Kayak Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ergan Dağı'nda Yamaç Paraşütü ve Kayak Keyfi

Ergan Dağı, hem yamaç paraşütü hem de kayak imkanı sunarak adrenalin severleri ağırlıyor.

16.12.2024 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Ergan Dağı'nda yamaç paraşütlü kayak keyfi

ERZİNCAN - Yerli ve yabancı yamaç paraşütü sporcuları Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütleri ile hem uçtular hem de kayak yaptılar. Adrenalin dolu anları izleyenler keyifli anlar yaşadı.

Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde konuklara, kayağın yanı sıra yamaç paraşütü imkanı da sağlanıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Ergan Dağı, doğal güzellikleri ve göl manzarasıyla ziyaretçilerine 4 ayrı pistte 12 kilometre boyunca kayak yapma fırsatı sunuyor. Kapalı gondollarla 2 bin 700 metre yükseklikteki tepeye çıkan yamaç paraşütü sporcuları, soğuk havada Erzincan manzarasına karşı uçmanın ve aynı zamanda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Kent merkezine 17 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafede ki Ergan Dağı'nda yer alan kayak merkezine gelen kayak severler, özellikle hafta sonu merkeze gelen sporcular ve tatilciler kayak aktivitesinin yanında yamaç paraşütü de yapmanın keyfini yaşıyor.

Yamaç paraşütü sporcusu Mahmut Alkan, Ergan Dağı'nı diğer dağlardan ve kayak merkezlerinden ayıran en büyük özelliğinin bütün doğa sporlarını aynı anda yapılabildiğini kaydetti.

Kayak severler de pist olarak Ergan'ın çok güzel olduğunu belirterek, kayak severleri Ergan'a davet ettiler.

Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Erzincan, Turizm, Yerel, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ergan Dağı'nda Yamaç Paraşütü ve Kayak Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:55:41. #1.11#
SON DAKİKA: Ergan Dağı'nda Yamaç Paraşütü ve Kayak Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.