Ergani\'de Sisli Anlar

Merkezi Diyarbakır'da bulunan FOTONO21 Fotoğraf Derneği üyeleri, 2026 Ergani Fotoğrafları Projesi kapsamında gerçekleştirdikleri saha çalışmasında, Ergani Makam Dağı'ndan Ergani ilçesi fotoğraflandı. Çekimler sırasında meydana gelen ani meteorolojik değişimle birlikte Ergani, kısa süre içinde yoğun sis tabakasıyla kaplandı ve ilçe alışılmış silüetinin dışında, güçlü bir atmosferik görünüm kazandı.

Meteorolojik açıdan değerlendirildiğinde; yükselti farkı, sıcaklık değişimi ve nem oranındaki ani artışın oluşturduğu sis tabakası, görsel algıyı köklü biçimde dönüştürdü. İlçenin yerleşim dokusu ve topoğrafik hatları sisin içinde zaman zaman kaybolup yeniden belirirken, ışık, derinlik ve kontrast ilişkileri fotoğraf kompozisyonlarında çarpıcı bir anlatım dili oluşturdu. Bu durum, planlı saha çalışmaları içinde nadir yakalanabilecek nitelikte doğal bir görsel fırsat sundu.

Bu özel anları belgeleyen fotoğraf sanatçısı Gülşen Çelik, sisin Ergani üzerindeki etkisini yalnızca geçici bir atmosfer olayı olarak değil; kentin tarihsel, coğrafi ve kültürel katmanlarını yeniden görünür kılan güçlü bir görsel unsur olarak değerlendirdiğini söyledi

FOTONO21 Fotoğraf Derneği'nin 2026 Ergani Fotoğrafları Projesi, kentin dört mevsim boyunca sistemli biçimde belgelenmesini hedefliyor. Bu yaklaşım, Ergani'nin yalnızca tek bir zaman diliminde değil; farklı mevsimlerde, farklı ışık koşullarında ve değişen atmosfer olayları eşliğinde fotoğrafik olarak kayıt altına alınmasını amaçlıyor. Makam Dağı'ndan sisler içinde gerçekleştirilen bu çekimler, projenin dört mevsim perspektifinin önemli bir halkasını oluşturdu.

Gerçekleştirilen çalışma, hem atmosfer olaylarının fotoğraf sanatındaki belirleyici rolünü hem de Ergani'nin değişen doğa koşulları altında sunduğu güçlü görsel potansiyeli ortaya koydu. Sisle şekillenen bu kareler, belgesel nitelikleriyle dikkat çekerken, fotoğraf sanatının doğa, mekan ve zamanla kurduğu çok katmanlı ilişkiye de somut ve etkileyici bir örnek sundu. - DİYARBAKIR