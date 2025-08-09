Erik Ağacından Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çıktığı erik ağacından düşen 72 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Bezirgan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Berberoğlu (72) erik toplamak için ağaca çıktı. Bu esnada dengesini kaybeden Şabanoğlu, yere düşerek hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Berberoğlu, Kocaali Bezirgan Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bezirgan Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA