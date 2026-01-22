Erzincan Belediyesi Çağrı Merkezi 2025'te 25 bin 677 çağrıya yanıt verdi

Erzincan Belediyesi'nin Alo 153 ve 444 9 024 numaralı Çağrı Merkezi, 2025 yılı içerisinde 25 bin 677 çağrıyı yanıtladı.

Çağrı merkezi ve Beyaz Masa aracılığıyla vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetler değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendirildi.

Belediyenin sorumluluk alanına giren konularda 7 gün 24 saat hizmet sunan çağrı merkezi, Erzincan Belediyesi ile vatandaşlar arasında etkin bir iletişim köprüsü olmaya devam ediyor. - ERZİNCAN