Erzincan’da 19 Eylül Gaziler Günü için tören düzenlendi

Erzincan'da 19 Eylül Gaziler Günü'nün 105. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Erzincan Belediyesi önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş ile il protokolü ve gaziler katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na sırasıyla kurum ve kuruluşların çelenkleri sunuldu.

Programda, 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanı ve mareşal rütbesi verilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan ve millet uğruna mücadele eden şehit ve gaziler anıldı.

Gaziler Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, ebediyete irtihal eden şehit ve gazilere Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilere ise aileleriyle birlikte sağlıklı ve uzun ömürler dilendi.