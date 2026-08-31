Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu - Son Dakika
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Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Erzincan\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu
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Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Vali Hamza Aydoğdu ve eşinin ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenlendi. Programa protokol, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan'da 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Vali Hamza Aydoğdu ve eşi Emine Aydoğdu'nun ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyona, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve eşi, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve eşi, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra il protokolü, adli, askeri ve sivil erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sporcular katıldı.

Resepsiyonda konuşan Vali Aydoğdu, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Büyük Taarruz'un yalnızca askeri bir başarı olmadığını belirten Aydoğdu, zaferin Anadolu'nun mayasındaki kardeşliği, vatan sevgisini ve bağımsızlık iradesini dünyaya ilan ettiğini söyledi.

Aydoğdu, "Malazgirt'te temelleri atılan, Çanakkale'de çelikleşen o yüce ve anlamlı ruh, Dumlupınar'da tek bir vücut halinde ayağa kalkarak bu toprakların ebediyen hür ve bağımsız kalacağını mühürlemiştir." ifadelerini kullandı.

"Memleketimizi her gün daha da ileriye taşımak en büyük sorumluluğumuz"

Ecdadın kanlarıyla sulanan vatanı sonsuza kadar korumanın ve Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşımanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Türkiye'miz bugün, geçmişinden aldığı bu güçle yoluna devam etmektedir. Bilimde, sanayide, diplomaside ve hayatın her alanında yükselen ülkemiz; bölgesinde adaletin, barışın ve kalkınmanın simgesi olmuştur. Şehrimizde ve ülkemizin her köşesinde kurduğumuz kardeşlik köprüleri, birlik ve beraberlik ruhumuzun teminatıdır. Bize düşen; omuz omuza vererek memleketimizi her gün hilalin gölgesinde daha da ileriye taşımaktır."

Vali Aydoğdu, konuşmasının sonunda Büyük Zafer'in Başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Aydoğdu, gazilere de sağlık ve esenlik dileğinde bulundu.

Resepsiyon, davetlilerin sohbet etmesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu paylaşmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu - Son Dakika

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